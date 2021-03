Ford bietet spezielle E-Versicherung für Mustang Mach-E

Ford hat für Deutschland ein besonderes Versicherungsangebot der Ford Auto-Versicherung für den Mustang Mach-E angekündigt: Käufer dieses E-Autos erhalten umfassenden Versicherungsschutz mit einem Extra-Nachlass von 25 Prozent auf ihre individuelle Kraftfahrzeughaftpflicht- und Kaskoprämie.

Dieses Angebot ist ab 1. April 2021 verfügbar und über die gesamte Versicherungsdauer gültig. Die Versicherung kann sowohl Privat- als auch Gewerbekunden bei ihrer verbindlichen Fahrzeugbestellung abgeschlossen werden. Ausgeschlossen sind aber Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie Taxi, Fahrschulen, Behörden.

Zu den Kosten für den E-Tarif macht Ford in der Mitteilung keine Angaben, da die Kfz-Haftpflicht- und Kaskoprämien individuell sind. Der E-Tarif ist als Teil- und Vollkasko verfügbar. In der Teilkaso werden als Elektroauto-spezifische Umfänge Folgeschäden am Akku nach einem Tierbiss oder Kurzschluss bis 20.000 Euro, Überspannungsschäden an elektrischen Fahrzeugbauteilen durch Blitzschlag bis 20.000 Euro oder Diebstahl des Ladekabels während des Ladevorgangs bzw. bei Verwahrung unter Verschluss oder auch Überspannungsschäden am Ladekabel genannt.

Auch der Diebstahl einer eigenen fest installierten Ladebox ist dann bis 1.500 Euro versichert. Das interessante dabei: Hier werden sowohl eine Wallbox als auch eine Induktionsplatte genannt. Eine induktive Lademöglichkeit hat Ford aber noch nicht angekündigt – weder für den Mustang Mach-E im Speziellen noch überhaupt, dass ein solches Ladesystem entwickelt wird.

Die Vollkasko-Police deckt neben den genannten Umfängen der Teilkasko noch Vandalismus-Schäden an der Wallbox oder Induktionsplatte bis 1.500 Euro ab. Zudem enthält die Vollkasko eine „Allgefahren-Deckung“.

ford.com