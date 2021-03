Volkswagen of America wird zu Voltswagen of America

Es ist wohl kein verfrühter Aprilscherz: Volkswagen of America wird in Voltswagen of America umbenannt. E-Autos bekommen in Nordamerika künftig ein modifiziertes Logo – hellblau statt dunkelblau. Die Änderung soll ab Mai 2021 vollzogen werden.

Wie die US-Tochter von VW nun mitteilt, sei das mehr als ein Namenswechsel – es sei eine „öffentliche Erklärung für die zukunftsweisende Investition des Unternehmens in die Elektromobilität“.

„Wir werden vielleicht unser K gegen ein T austauschen, aber was wir nicht ändern, ist das Engagement dieser Marke, erstklassige Fahrzeuge für Fahrer und Menschen überall herzustellen“, sagt Scott Keogh, Präsident und CEO von Voltswagen of America. „Die Idee eines‚ Volksautos ‘ist der eigentliche Stoff unseres Seins. Wir haben von Beginn unserer Umstellung auf eine elektrische Zukunft gesagt, dass wir Elektrofahrzeuge für Millionen und nicht nur für Millionäre bauen werden. Diese Namensänderung bedeutet eine Anspielung auf unsere Vergangenheit als Auto der Menschen und unsere feste Überzeugung, dass unsere Zukunft darin besteht, das Elektroauto der Menschen zu sein.“

Die Ankündigung wurde offenbar spontan vorgezogen: Zuvor hatte CNBC auf Basis einer unvollständigen Pressemitteilung, die versehentlich veröffentlicht wurde, über die Namensänderung berichtet – was natürlich schnell global aufgegriffen wurde. Dass es sich eher um eine PR-Panne als einen PR-Coup handelt, legt das Datum der Pressemitteilung nahe: Laut CNBC war diese auf den 29. April datiert – mit der zum Mai vollzogenen Namensänderung hätte das gepasst. Nun ist die Welt einen Monat früher über die Pläne informiert.

