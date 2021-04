Tesla erhält in Grünheide weitere Vorab-Zulassung

Das Brandenburger Umweltministerium hat Tesla eine weitere Vorab-Zulassung für seinen Fabrikbau in Grünheide erteilt. Dabei geht es um weitere Arbeiten auf einer bereits gerodeten Fläche von rund 80 Hektar.

In den vergangenen Monaten hatte Tesla die zusätzliche Wald-Fläche auf dem Grundstück der künftigen Elektroauto-Fabrik in Grünheide gerodet. Mit der am Mittwoch erteilten Vorab-Zulassung darf das Unternehmen nun den zurückgebliebenen Waldboden um bis zu 30 Zentimeter abtransportieren und die Flächen im Anschluss planieren. Die endgültige umweltrechtliche Zulassung für die Fabrik steht aber weiter aus.

Wie der RBB schreibt, will Tesla dort Bürocontainer für Ingenieure aufstellen und auch Teile der Produktionsmaschinen bis zum Einbau zwischenlagern. Laut dem Bericht ist es bereits die zehnte Vorab-Zulassung, die Tesla vom brandenburgischen Umweltministerium erhalten hat – so viele wie kein weiteres Unternehmen bisher. Laut „Heise“ ist es bereits die elfte vorzeitige Genehmigung.

Weitere bereits beantragte Vorab-Zulassungen werden noch von den Behörden geprüft. Dabei geht es um den vorzeitigen Beginn für den Bau von Untergrundleitungen. Tesla baut weiterhin auf Basis vorläufiger Zulassungen. Wann eine endgültige Genehmigung erteilt wird, sei laut einem Sprecher des Landesumweltamts weiter in Prüfung.

