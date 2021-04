Bei den ersten Exemplaren des Ford Mustang Mach-E in den USA gibt es laut einem Medienbericht offenbar ein Software-Problem, das ein Losfahren verhindert, selbst wenn der Akku voll ist. Knackpunkt ist wohl, wie das 12-Volt-System geladen wird.

Über die Probleme hat das US-Portal „The Verge“ berichtet. Die 12-Volt-Batterie ist auch beim Elektroauto ein wichtiges Bauteil: Ihr Strom speist die ganzen Steuergeräte und Systeme im Auto, über das 12-Volt-Netz werden auch die Hochvolt-Schütze geöffnet oder geschlossen. So wird etwa beim Parken der großen Traktionsbatterie „die Sicherung gezogen“, damit kein Bauteil des Antriebssystems unter Strom steht. Die 12-Volt-Batterie wird über einen DC-DC-Wandler aus der Traktionsbatterie (im Mustang Mach-E mit 400 Volt) geladen.

Aber: Ist der Mustang Mach-E mit einer Ladestation verbunden, wird offenbar nur die Traktionsbatterie geladen, nicht aber die Starterbatterie. Diese wird ausschließlich während der Fahrt über den DC-DC-Wandler geladen, nicht aus dem Netz.

Unter einigen ungünstigen Umständen kann genau das wohl zum Problem werden. Wird etwa das E-SUV über Nacht mit der Ladestation verbunden, wird die Starterbatterie nicht geladen. Ziehen aber andere Verbraucher an Bord weiterhin Strom und niedrige Temperaturen belasten die 12-Volt-Batterie zusätzlich, kann der Ladestand so weit sinken, dass das Auto nicht mehr gestartet werden kann – es ist dann zu wenig Strom in der Batterie, um die HV-Schütze wieder zu schließen. Laut der FordPass-App sind die Fahrzeuge dann in einem „deep sleep“.

Laut Ford trifft das aber nur für Fahrzeuge zu, die vor dem 3. Februar 2021 gebaut wurden. Ein Over-the-Air-Update soll wohl später im Jahr folgen. Wer jetzt schon betroffen ist, soll in die Werkstatt: Ford will offenbar auch den Zustand der 12-Volt-Batterie kontrollieren und diese gegebenenfalls tauschen. Die Starterbatterie selbst zu laden, ist nicht ganz so einfach: Sie ist hinter dem Frunk verbaut – die Fronthaube wird aber vom 12-Volt-System entriegelt und müsste mit weiteren Arbeitsschritten manuell entriegelt werden.

