Liebherr präsentiert zwei neue Elektro-Bagger. Der E-Raupenbagger R 976-E tritt zusammen mit dem R 980 SME-E die Nachfolge des ER 974 B im Bergbau- und Steinbrucheinsatz an.

Die neuesten E-Bagger, die von Liebherr-France im französischen Colmar entwickelt werden, sind mehr als nur eine einfache Adaption eines Baggers mit Dieselmotor. Entwicklung und Elektrifizierung wurden komplett von Liebherr konzipiert und umgesetzt.

Das elektrische System des neuen Liebherr-Raupenbaggers R 976-E mit 400 kW wird mit einer Betriebsspannung von 6.000 V über ein Kabel versorgt, dessen Eingang in der Mitte des Unterwagens oder auf Wunsch auch an den Seiten angeordnet ist. Optional ist auch eine Kabeltrommel erhältlich. Die Stromversorgung mit 6.000 V/50 Hz erfolgt über einen Hochspannungs-Schleifringkollektor. Auf dem Oberwagen befinden sich ein Transformator-Schaltschrank (Hochspannung/Niederspannung) sowie ein Niederspannungs-Schaltschrank für die Verteilung und Steuerung der Bordnetzspannungen von 690 V, 230 V und 24 V.

Der auf dem R 976-E installierte Niederspannungs-Asynchron-Elektromotor treibt das Hydrauliksystem an. Der Motor verfügt über einen Hitzeschutz an den Lagern und Wicklungen. Er ist in einen Rahmen mit verstärktem Flansch integriert und ermöglicht einen abgesicherten Softstart. Die beiden robusten Schaltschränke bestehen aus einer maschinengeschweißten Spezialstruktur, die für extreme Arbeitsbedingungen ausgelegt sein sollen.Der Hochspannungs-Schaltschrank ist für den Leistungs-Anschlussstecker und die Transformation der elektrischen Spannung vorgesehen, während der Niederspannungs-Schaltschrank die Verbindung überwacht. Technische Details zum R 980 SME-E nennt Liebherr nicht.

Die integrierte Technologie in den Modellen R 976-E und R 980 SME-E soll zahlreiche Vorteile bieten. „Ein Bagger mit Elektromotor hat durch die konstante Geschwindigkeit des Antriebs bei jeder Belastung eine höhere Lebensdauer. Seine hochverfügbare Transientenleistung für die kombinierten Bewegungen der Maschine ermöglicht zudem eine sehr hohe Produktivität“, so Liebherr.

