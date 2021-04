Juice Technology gründet Tochter in China

Der Schweizer Ladeinfrastruktur-Anbieter Juice Technology hat eine Tochtergesellschaft im chinesischen Hangzhou gegründet. Die Zhejiang Juice Technology Co., Ltd. soll von dort aus das Geschäft in Asien weiter vorantreiben.

Die Entscheidung für den Standort begründet die Juice Technology zum einen mit der eMobility-Vorreiterrolle Chinas in Asien, aber auch innerhalb des Landes: Hangzhou sei ein „Technologiestandort mit wichtigen Bildungseinrichtungen, Forschungsstätten und Entwicklungszentren multinationaler Konzerne wie Siemens“. Hangzhou ist Hauptstadt der Provinz Zhejiang und hat rund neun Millionen Einwohner.

In China will Juice nach eigenen seine gesamte Produktpalette anbieten. Die mobile Ladestation Juice Booster 2 soll hierfür mit einem Typ-GB-Stecker fahrzeugseitig und mit einem Typ-I-Adapterset für chinesische Anschlüsse (10 und 16 A) ausgerüstet werden. Auch ähnliche technische Änderungen an weiteren Produkten wie etwa dem Juice Tower 2 als öffentliche AC-Station geht das Unternehmen in der Mitteilung nicht ein.

„China ist ein riesiger Markt und gerade im Bereich der Elektromobilität stark wachsend. Es war also nur eine Frage der Zeit bis wir unsere Stellung in dieser Region mit einem flexiblen und facettenreichen Team vor Ort weiter stärken würden“, so Christoph Erni, CEO und Gründer der Juice Technology AG. „Die gesamte Branche befindet sich in einem exponentiellen Wachstum. Es ist also folgerichtig das Geschäftsfeld jetzt aktiv in Asien auszuweiten.“

Zhejiang Juice Technology wird dabei von Marius Portmann als General Manager China geleitet. Die Tochter soll sich aber nicht um Entwicklung und Fertigung kümmern, sondern vor allem um den Vertrieb, Aftersales und Logistik.

„Das Geschäftsumfeld in China erfordert nebst interkulturellem Hintergrundwissen und souveräner Sprachkenntnisse auch ein Verständnis der administrativen Abläufe und ein professionelles Verhandlungsgeschick“, sagt Portmann laut der Mitteilung. „Ich freue mich, diese Kompetenzen, die ich während meiner über achtjährigen Berufstätigkeit in China erwerben konnte, nun bei Juice einzubringen.“

presseportal.ch