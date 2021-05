Tesla: Produktionsstart in Grünheide erst Anfang 2022?

Der Serienstart in Teslas neuer Gigafactory in Grünheide bei Berlin verzögert sich angeblich um sechs Monate. Laut einem Medienbericht habe Tesla-Chef Elon Musk dem Team offiziell ein halbes Jahr mehr Zeit gegeben – rechnet man jene sechs Monate auf den bisher geplanten Produktionsbeginn im Juli 2021, wäre der Januar 2022 das neue Ziel.

Das berichtet die „Automobilwoche“ unter Berufung auf Unternehmenskreise. Neben der noch fehlenden endgültigen Baugenehmigung für das Werk verzögere sich der ursprünglich für Juli 2021 geplante Serienstart auch wegen Problemen bei der Produktion des strukturellen Batteriepakets. Insider sollen berichtet haben, dass es bis Jahresende keine Batterie aus dem Grünheider Werk geben werde.

Vor einigen Tagen hatte das Umweltministerium Brandenburgs mitgeteilt, dass Tesla den Genehmigungsantrag für das Werk in Grünheide ändern und um die Batteriezellen-Produktion ergänzen will. Das würde eine erneute Auslegung der Pläne nach sich ziehen – ein Prozess, der bis zu drei Monate dauern kann.

Obwohl Tesla lange Zeit an dem Start-Datum Juli 2021 festgehalten bzw. keinen neuen Termin kommuniziert hat, rechnen die Kalifornier inzwischen auch offiziell mit einem späteren Produktionsbeginn. In dem jüngsten Quartalsbericht hatte Tesla noch „Ende 2021“ angegeben.

Offen ist aber, ob grundsätzlich alle in Brandenburg gebauten Model Y über die strukturellen Batteriepacks mit den 4680-Zellen verfügen werden. Beim im Januar vorgestellten Model S Refresh soll offenbar vorerst nur das Top-Modell Plaid+ mit drei Motoren über die 4680-Zellen und die neuen Packs verfügen. Den Versionen „Maximale Reichweite“ und Plaid wird nachgesagt, weiterhin auf 18650-Zellen (jedoch mit neuer Zellchemie) zu setzen. Auch das Model Y aus Grünheide könnte – Betonung liegt auf dem Konjunktiv – zum Beispiel in der Long-Range-Version 2170-Zellen verwenden. Somit würde Tesla die Fahrzeugproduktion in Grünheide nicht vollständig von der Produktion der Batteriezellen abhängig machen.

Zumal auch die Insider der „Automobilwoche“ die offensichtlichen Fortschritte bei Karosseriebau, Presswerk und Lackiererei bestätigen. Somit könnte der Fahrzeugbau bald starten – zumindest sobald die endgültige umweltrechtliche Genehmigung des Werks vorliegt. Aber ein Grundsatz gilt auch für Tesla: Ohne Batterie kein Elektroauto.

