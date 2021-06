P3 und Cirrantic planen gemeinsame eMobility-Initiativen

Die Unternehmensberatung P3 Group und der Informationsdienstleister Cirrantic gehen eine strategische Partnerschaft rund um das Thema Elektromobilität ein. Ziel des Duos ist es, bereits bestehende Initiativen zu vereinen und diese auf eine breitere Basis zu stellen.

Konkret haben die P3 Group und Cirrantic bereits beim „E-Mobility Excellence“-Benchmark kooperiert, einem Vergleich verschiedener Ladedienste hinsichtlich Marktabdeckung und Preisgestaltung in ausgewählten EU-Märkten. Aktuell arbeiteten die beiden Unternehmen an gemeinsamen Produkten, Services und innovativen Konzepten, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Zusätzlich seien Endkundenangebote im Bereich intelligenter Ladeinfrastruktur-Nutzung und an Endkunden gerichtete Software in der Entwicklung.

Die P3 Group ist eine unabhängige und internationale Unternehmensberatung, die neben der Beratung auch Ingenieurdienstleistungen sowie Softwareentwicklung für zahlreiche Kunden und Branchen anbietet. Die Firma ist nach eigenen Angaben seit mehr als 15 Jahren in der Elektromobilität tätig und berät weltweit Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette.