Sandvik setzt neun elektrische Bergbaufahrzeuge ab

Sandvik hat von kanadischen Kunden Aufträge für Batterie-elektrische Bergbaufahrzeuge im Wert von rund 140 Millionen Schwedischen Kronen (umgerechnet rund 13,8 Millionen Euro) erhalten. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen Zusagen für Batterie-as-a-Service (BaaS)-Verträge gesichert.

Bei den bestellten Spezialfahrzeugen handelt sich um sieben elektrische 50-Tonnen-Untertage-Muldenkipper des Typs Sandvik Z50 sowie zwei elektrische 18-Tonnen-Lader des Typs Sandvik LH518B. Der starke Auftragseingang beruht laut Sandvik auf erfolgreichen Tests bei Kunden. Details zu den BaaS-Verträgen nennt der Hersteller nicht. In einer knappen Mitteilung wird lediglich Henrik Ager, Präsident des Geschäftsbereichs Sandvik Mining and Rock Solutions, folgendermaßen zitiert: „Ich freue mich über das große Interesse der Kunden an unserem Batterie-elektrischen Angebot, diese Aufträge unterstreichen unser Engagement für eine nachhaltigere Zukunft im Bergbau.“

Die sieben Sandvik Z50 gehen an das Unternehmen Pretium Resources, das damit seine Dieselflotte in seiner unterirdischen Goldmine Brucejack im Nordwesten von British Columbia ersetzt. Die neuen Exemplare sollen in einem Zeitraum ab kommenden Monat bis Anfang 2023 sukzessive ausgeliefert werden. Der Vertrag zwischen Pretium Resources und Sandvik enthält zudem die Option auf ein achtes Fahrzeug.

Überzeugt haben das im kanadischen Vancouver ansässige Minenunternehmen nach Angaben des Portals „Mining“, dass die Abmessungen des Sandvik Z50 zu den kleinsten 50-Tonnen-Staplern auf dem Markt gehören und die Fahrzeuge dennoch die doppelte Spitzenleistung und nur ein Achtel der Wärme im Vergleich zu ihren Diesel-Pendants erzeugen.

„Die Implementierung der Batterie-elektrischen Sandvik Z50-Förderfahrzeuge wird voraussichtlich den Betrieb bei Brucejack verbessern, einschließlich der potenziellen Reduzierung der Belüftungsanforderungen und der erhöhten Förderkapazität“, wird Jacques Perron, Präsident und CEO von Pretium, in dem Bericht zitiert.

