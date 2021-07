Everrati und Superformance kreieren elektrischen GT40

Der britische Umrüster Everrati und Superformance, ein kalifornischer Hersteller von Nostalgie-Sportwagen in Anlehnung der 1960er Jahren, haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, in deren Zuge als gemeinsames Erstlingswerk eine elektrifizierte Version des legendären GT40 entstehen soll.

Everrati hat sich auf die Umrüstung von Fahrzeug-Klassikern und Oldtimern spezialisiert. Die Zusammenarbeit mit Superformance – eine Schmiede, die kultige Fahrzeuge unter Lizenz von Markeninhabern wie GM und SAFIR GT40 baut und deren Chassis mit historischen oder modernen Antriebssträngen konfiguriert werden können – soll es Autoenthusiasten ermöglichen, in einem ersten Schritt einen elektrisch angetriebenen GT40 zu fahren.

Ein Prototyp-Chassis haben die Partner bereits gebaut. Dieses wird in Everratis britischem Entwicklungszentrum in Upper Heyford mit einem Elektroantrieb kombiniert. Weitere Details zu dem ersten Modell aus der Partnerschaft sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.

„Dies ist die perfekte Partnerschaft. Der einzige Fokus sowohl von Everrati als auch von Superformance sind ikonische Autos (…)”, sagt Justin Lunny, Gründer und CEO von Everrati. „Die Verbindung der Chassis mit unseren fortschrittlichen EV-Antriebssträngen und unserer Präzisionstechnik wird die Leistung verbessern und gleichzeitig die Essenz und Seele des Originals bewahren.“

In einer begleitenden Mitteilung heißt es, dass der allererste GT40 in den frühen Sechzigern seinerzeit bereits von einem britischen Team unter der Leitung des im Ausland lebenden britischen Ingenieurs Roy Lunn bei Ford Advanced Vehicles in Slough zum Leben erweckt wurde. Die Karosserie sei von Abbey Panels in Coventry hergestellt worden, bevor das fertige Auto zur Enthüllung am Tag vor der New York Auto Show im April 1964 in die USA verschifft wurde. Insofern sei eine angloamerikanische Partnerschaft zur Elektrifizierung des Klassikers nur konsequent.

electriccarsreport.com, everrati.com