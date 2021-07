Verabschiedet sich Tesla von Innenstadt-Stores?

Tesla plant laut einem Bericht eine Neuausrichtung seiner Vertriebsstrategie. Der Elektroauto-Hersteller will sich angeblich von Showrooms in prestigeträchtigen Lagen trennen und sich stattdessen auf günstigere Standorte und Lieferzentren konzentrieren.

Das berichtet zumindest das in Sachen Tesla meist gut informierte Portal „Electrek“ unter Berufung auf Insider. Am Direktvertrieb soll dabei nicht gerüttelt werden, auch will Tesla offenbar weiter alle Standorte selbst betreiben und nicht mit anderen Händlern zusammenarbeiten.

Wie „Electrek“ schreibt, wollte Tesla „Ausstellungsräumen in schicken Einkaufszentren“ aufgeben und sich stattdessen auf billigere Standorte, die Fernverwaltung der Testfahrtflotte und Lieferzentren konzentrieren. Trotz der Schließung einiger Standorte soll die Belegschaft im Handel nicht verringert werden. Tesla suche vielmehr derzeit Mitarbeiter für den Vertrieb.

Statt persönlich im Innenstadt-Store (für den hohe Mieten anfallen) sollen die Vertriebsmitarbeiter die Interessenten digital beraten und bei der Online-Bestellung begleiten. Bestellt ein Kunde derzeit einen Tesla online, wird ihm ein „Tesla-Berater“ aus einem nahegelegenen Store zugeteilt. Laut den „Electrek“-Quellen soll Tesla nun zu dem Schluss gekommen sein, dass diese Mitarbeiter nicht zwingend in einem Store, sondern auch virtuell arbeiten können.

Angeblich soll Tesla versuchen, zwar die eigenen Parkplätze nahe der Stores (etwa in amerikanischen Shopping Malls) zu behalten, aber die Ladenfläche abzugeben. Damit könnte Tesla von dem Standort aus weiter Probefahrten anbieten. Der virtuelle Berater soll die Interessenten zu dem Parkplatz lotsen und kann die Autos aus der Ferne entriegeln und starten. Das Geld, das Tesla mit den hohen Mieten einspare, solle in den Ausbau des Service-Center-Netzes investiert werden.

Es wäre nicht die erste Neuausrichtung des Vertriebskonzepts bei Tesla: 2018 kündigte das Unternehmen an, sich bei den Stores auf stark frequentierte Standorte in attraktiven Innenstadt-Lagen oder hochwertigen Einkaufszentren zu konzentrieren. Ein Jahr später wollte Tesla alle Einzelhandelsstandorte schließen und die Mitarbeiter entlassen – mit der Begründung, dass die Fahrzeuge ohnehin überwiegend online bestellt würden. Wenige Wochen später kündigte Tesla aber an, dass die meisten Stores doch geöffnet bleiben sollen.

