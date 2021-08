Remscheid: EWR realisiert 46 Ladepunkte für Vaillant

Die Remscheider Stadtwerke-Tochter EWR hat für die Vaillant Group an deren Stammsitz einen Firmen-Ladepark mit 46 AC-Ladepunkten errichtet. Die Ladegeräte sind für verschiedene Nutzergruppen zugänglich und verfügen jeweils über eine Leistung von bis zu 22 kW.

Das von der EWR entwickelte und in enger Abstimmung mit Vaillant umgesetzte Ladekonzept beinhaltet sowohl Bau, Betrieb sowie Wartung der Ladeinfrastruktur. Wie der lokale Energieversorger mitteilt, habe Priorität gehabt, „eine einfach zu betreibende Ladetechnik für Elektroautos für das Unternehmen“ zur Verfügung zu stellen. Zudem sollte eine individuelle Abrechnung und Zuordnung der Fahrstrommengen für unterschiedliche Nutzergruppen ermöglicht werden. Konkret können an den Ladegeräten – je nach deren Standort – Dienstwagenfahrer ebenso wie Mitarbeiter mit ihren Privatautos, Kunden sowie Vaillant-Poolfahrzeuge laden.

Apropos Standort: Acht Ladepunkte sind auf dem Parkplatz vor dem Haupteingang der Firmenzentrale an der Berghauser Straße errichtet worden, zwei weitere Exemplare sind dem Fuhrparkmanagement zugeordnet und der mit 36 Ladepunkten größte Anteil der Ladetechnik ist für das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum der Firma vorgesehen. Jede Ladesäule verfügt je über zwei Typ 2-Anschlüsse mit je maximal 22 kW Ladeleistung und über ein beleuchtetes Display.

Bei der Vaillant Group handelt es sich um ein international tätiges Unternehmen, das in den Bereichen Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik tätig ist. Seit seiner Gründung 1874 ist die Firma in Familienbesitz. Die Mitarbeiterzahl beläuft sich nach eigenen Angaben auf weltweit rund 14.000 an zehn Produktions- und Entwicklungsstandorten in sechs europäischen Ländern sowie in China. Durch die Integration von Fahrzeugen mit klimafreundlichen Antrieben will das Unternehmen die jährlichen CO2-Emissionen der Fahrzeugflotte bis 2030 um rund 50 Prozent reduzieren.

Laut EWR eignet sich die neue Firmen-Ladeanlage von Vaillant als Blaupause für andere Firmen. Es handele sich um den aktuell größten Ladepark in Remscheid und Umgebung. „Die EWR bewertet die Kooperation mit Vaillant als einen Meilenstein im Ausbau der Ladeinfrastruktur in Remscheid“, unterstreicht Thomas Hoffmann, Geschäftsführer der EWR GmbH. Seit Jahren bestehe eine hervorragende Partnerschaft, die wir langfristig weiter intensivieren wollen, stimmt Robin Frohn, Direktor Real Estate Management bei der Vaillant Group, mit ein.

Insgesamt gibt die EWR an, binnen zwei Jahren 300 Ladepunkte für Remscheider Kunden errichtet zu haben. Remscheid ist eine kreisfreie Großstadt mit gut 110.000 Einwohnern im nordrhein-westfälischen Regierungsbezirk Düsseldorf. Besonders aktiv sei man zuletzt bei der Installation privater Ladetechnik gewesen, teilt der Energiedienstleister mit.

