Quantron erweitert Garantie bei einigen Entsorgungsfahrzeugen

Die Quantron AG gewährt ab sofort fünf Jahre volle Garantie auf ausgewählte

Modelle seiner elektrischen Entsorgungsfahrzeuge der Marken Mercedes-Benz Econic, MAN TGS und DAF CF sowie auf ausgewählte Heckladeraufbauten.

Wie lange die Garantie bislang gewährt wurde, gibt Quantron in der Mitteilung zu der Fünf-Jahres-Garantie nicht an. Allerdings bezieht sich die Garantie auf Chassis und den umgerüsteten E-Antrieb, der Aufbau ist ausgenommen. Zudem gelten die weiteren Wartungs- und Garantiebedingungen der Quantron AG.

Dass die Garantie nun erweitert wurde, begründet das 2019 gegründete Unternehmen mit den Praxiserfahrungen. So sei der Quantron QHB, ein elektrifizierter Mercedes-Benz Econic, bereits bei über 20 Entsorgungsunternehmen „erfolgreich auf seine Alltagstauglichkeit getestet“ worden, schreibt Quantron. Seit Mai 2020 sind die Fahrzeuge etwa in Frankfurt, Leipzig, Düsseldorf, Nürnberg, Bremen, Ulm, Darmstadt, Konstanz, Kassel, Halle und Essen unterwegs.

Dabei habe sich gezeigt, dass das Fahrzeug keine Sonderbehandlung im Fuhrpark benötige. „Mit sehr geringen Ausnahmen“ könne das Fahrzeug wie bisherige Verbrenner disponiert und eingesetzt werden. Laut Quantron kann der QHB 27-280 in einer Neun-Stunden-Schicht bis zu 1.000 Müllgefäße in zwei Abfalltouren leeren. Das gute Anfahrvermögen, die hohe Nutzlast von bis zu 9.938 Kilogramm und die Effizienz seien von den Fahrern und Betrieben vermerkt worden.

– ANZEIGE –

Der Quantron QHB verfügt über einen 350 kW starken Antrieb, das Drehmoment liegt bei maximal 3.500 Nm. Bei der Batterie des Entsorgungsfahrzeugs setzt Quantron auf LFP-Zellen, die vom chinesischen Hersteller CATL stammen. Die maximale Reichweite gibt Quantron mit bis zu 240 Kilometern an – allerdings nur ohne „Aufbauaktivität“, also wenn die Hydraulik des Abfall-Ausbaus keine Energie aus den LFP-Batterien zieht. In der Praxis sind die Touren von Müllfahrzeugen ohnehin kürzer, weshalb dann mit „Aufbauaktivität“ die 1.000 Müllgefäße bei zwei Touren (ohne Zwischenladen) möglich sein sollen.

Quantron bietet seinen Kunden den QHB als Neufahrzeug an. Allerdings kann die Antriebstechnik auch in Bestandsfahrzeuge nachgerüstet werden – und ein Econic, MAN TGS oder DAF CF aus der Flotte auf den E-Antrieb umgerüstet werden.

Quelle: Info per E-Mail