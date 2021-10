Renault Deutschland holt neuen Chef von Audi

Die Renault Deutschland AG hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden: Zum 1. Oktober hat Markus Siebrecht den vakanten Posten übernommen. Sein Vorgänger Uwe Hochgeschurtz ist bekanntlich zu Opel gewechselt.

Siebrecht verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der internationalen Autobranche. Bei Renault ist er nicht nur Vorstandsvorsitzender der Renault Deutschland AG, sondern wie bereits Hochgeschurtz vor ihm auch Leiter der Vertriebsregion DACH.

Siebrecht wechselt von Ingolstadt nach Brühl bei Köln: Seit 2006 arbeitete er für Audi, zuletzt als Vice President Global After Sales. Der Kfz-Mechaniker und Diplom-Betriebswirt war von 1989 bis 2005 bei BMW aktiv, unter anderem als Head of Sales and marketing bei BMW M.

Bei Renault berichtet der Nachfolger von Uwe Hochgeschurtz an Fabrice Cambolive, Senior Vice President Renault Brand Sales & Operations.

renault-presse.de