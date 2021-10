OneD: Neuer Entwickler von Silizium-Graphit-Anoden

Der kalifornische Batterieentwickler OneD Battery Sciences hat einen eigenen Herstellungsprozess zum Bau von Silizium-Graphit-Anoden zur Verwendung in Elektrofahrzeugbatterien entworfen und baut nun eine erste Pilotfertigungsanlage in Moses Lake im US-Bundesstaat Washington.

Basis der Entwicklungsarbeit von OneD Battery Sciences ist ein von dem Unternehmen patentierter Herstellungsprozess namens Sinanode. Kern des Ansatzes sind Silizium-Nanodrähte, die in der Anode direkt auf Graphitpulver aufgeschmolzen werden. Die Technologie soll sowohl beim Graphit (natürlich oder synthetisch) als auch bei der Elektrodenbeschichtung (nass oder trocken) Raum zur Individualisierung bieten. OEMs bekämen in der neuen Pilotanlage die Gelegenheit, die Silizium-Graphit-Anoden „für den Einsatz in ihren zukünftigen Lithium-Ionen-Elektrofahrzeugbatterien anzupassen und zu optimieren“, so das Unternehmen.

OneD gibt an, dass sich die Sinanode-Methode „nahtlos in bestehende Fertigungsprozesse einfügen“ lasse und die Energiedichte dank der Silizium-Nanodrähte auf handelsüblichem Graphitpulver verdreifacht werden könne – bei einer Halbierung der Kosten pro Kilowattstunde. Diese Angaben muss das Unternehmen nun aber erst einmal mit einem konkreten Output untermauern.

OneD Battery Sciences firmierte zuvor unter dem Unternehmensnamen OneD Material. 2013 erwarb die Firma die Nanodraht-Technologien von Nanosys. Inzwischen halte man „über 240 erteilte Patente im Bereich der Anodenproduktion und des Batterie-Designs“, teilt der Entwickler mit. Seinen Hauptsitz hat OneD Battery Sciences im kalifornischen Palo Alto.

presseportal.de