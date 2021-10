Evoke Motorcycles stellt neue Batterie für Urban-Reihe vor

Der chinesische E-Motorradbauer Evoke Motorcycles hat für den Modelljahrgang 2022 ein neues Akkupaket angekündigt. Die E-Motorräder der Urban-Baureihe sollen damit auf eine Reichweite von mehr als 250 Kilometern kommen.

Diese Reichweite gilt aber nur für den Stadtverkehr, bisher hatte die Urban Classic eine Stadt-Reichweite von rund 200 Kilometern. Auf der Autobahn sollen Urban S und Urban Classic jetzt 180 Kilometer weit kommen, bisher waren es 120 Kilometer.

Möglich wird die höhere Reichweite durch eine neue Batterie. Evoke setzt bei der Urban-Reihe statt 18650-Rundzellen nun auf prismatische Batteriezellen mit NMC-Chemie, wie sich auch in dem deutlich stärkeren Motorrad 6061 verwendet werden. Während das Performance-Motorrad jedoch in der Summe auf einen 24,8 kWh großen Akku kommt (und eine Stadt-Reichweite von 470 Kilometern), ist der neue Stromspeicher der Urban-Modelle 10,0 kWh groß. Geladen werden die Urban-Modelle in 90 Minuten auf 80 Prozent, der Onboard-Charger leistet 3,3 kW.

Evoke hatte die ersten Varianten der Urban-Baureihe bereits 2017 vorgestellt. Damals lag die Akku-Kapazität noch bei 7,8 kWh.

„Aus dem Feedback bestehender Kunden haben wir den Wunsch nach mehr Reichweite gehört und hart daran gearbeitet, dieses Versprechen zu erfüllen“, sagt Sebastian Chrobok, COO von Evoke Motorcycles.

Die Urban S kostet im Online-Shop von Evoke derzeit 7.999 Dollar, die Urban Classic 8.499 Dollar. Die deutlich stärkere 6061 kostet mindestens 19.995 Dollar.

