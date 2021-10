Shanghai: Erstes F&E-Zentrum Teslas außerhalb der USA

Tesla hat an der Gigafactory in Shanghai sein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum fertiggestellt. Bei der Einrichtung handelt es sich um das erste F&E-Zentrum des Elektroautobauers außerhalb der USA. Parallel hat Tesla in Shanghai ein Datenzentrum hochgezogen und ein großes Auslieferungszentrum eröffnet.

Die neuen Einrichtungen bedeuten eine weitere Lokalisierung von Teslas Aktivitäten in China. Aus Medienberichten ist zu erfahren, dass das Forschungs- und Entwicklungszentrum und das separate Data Center diese Woche fertiggestellt worden sind und „in naher Zukunft” in Betrieb genommen werden sollen.

Das F&E-Zentrum beschäftigt Ingenieur-Teams in den Bereichen Software, Hardware, Elektronik, Materialien und Energietechnik. Sie sollen unter anderem Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die stark auf die Bedürfnisse der chinesischen Verbraucher zugeschnitten sind. Insgesamt soll das Zentrum 28 Labors umfassen, darunter ein Niederspannungselektroniklabor, ein Firmware-Labor und ein Materiallabor.

Das neue Datenzentrum hat unterdessen die Aufgabe, Teslas Betriebsdaten vor Ort zu speichern. Mit der Anlage reagieren die US-Amerikaner auf Vorgaben des chinesischen Industrieministeriums, die Unternehmen dazu verpflichten, wichtige branchenbezogene Daten lokal zu speichern.

Schließlich hat Tesla in Shanghai auch ein großes Auslieferungszentrum eröffnet. Die Einweihung folgt nur wenige Wochen auf die Eröffnung von Teslas bis dato größtem Auslieferungszentrum Asiens in Peking. Im Shanghai Minhang Delivery Center – westlich des Huangpu-Flusses gelegen – stehen Medienangaben zufolge rund 72 überdachte Auslieferungsplätze und ein Seminarbereich zur Verfügung, in dem bis zu 100 Personen gleichzeitig Auslieferungsschulungen folgen können. Es handelt sich um Teslas zweites Auslieferungszentrum in Shanghai. Eine erste Einrichtung gibt es bereits im Stadtteil Pudong.

