Ssangyong findet wohl Käufer / E-Fokus geplant

Der südkoreanische Autohersteller Ssangyong hat ein Sanierungsverfahren durchlaufen und nun offenbar einen Käufer gefunden. Die potenziellen neuen Eigentümer wollen Medienberichten zufolge aus Ssangyong in drei bis fünf Jahren einen auf Elektrofahrzeuge fokussierten Autobauer zu machen.

Ssangyong gehört seit 2011 mehrheitlich zum indischen Mahindra-Konzern. Im vergangenen Jahr hatten sich Berichte über eine drohende Zahlungsunfähigkeit gehäuft. Nachdem Mahindra keinen Käufer finden konnte, wurde Ssangyong im April unter Konkursverwaltung gestellt. Im Juni begann das Bieterverfahren, bei dem sich ein Konsortium um den südkoreanischen Elektrobushersteller Edison Motors als bevorzugter Käufer herausstellte – obwohl andere Interessenten angeblich mehr geboten haben.

Bei einer Pressekonferenz in Seoul gab Kang Young-kwon, Vorsitzender von Edison Motors, nun an, aus Ssangyong in drei bis fünf Jahren einen „auf Elektrofahrzeuge fokussierten Autobauer“ zu transformieren. Ein reiner Elektro-Hersteller ist aber wohl noch nicht geplant. Zunächst einmal muss das Konsortium aber Ssangyong offiziell übernehmen, als möglicher Kaufpreis werden bis zu 1,5 Billion Won (rund 1,1 Milliarden Euro) genannt. Wie etwa die „Yonhap News Agency“ schreibt, werde „allgemein erwartet“, dass das Insolvenzgericht dem Vorschlag zustimme.

Kang gab bei der Pressekonferenz an, dass Ssangyong in seinem Werk Pyeongtaek bis zu 300.000 Fahrzeuge auf drei Linien fertigen könne. Dabei soll zunächst die Produktion der bestehenden Modellen wieder anlaufen. Darunter ist auch das BEV-Modell Korando e-Motion, der erst seit Sommer gebaut wurde – aber auch Hybride und reine Benziner.

Derzeit werden die Montagelinien 1 und 3 nur im Einschicht-Betrieb genutzt, die Linie 2 steht seit der Einstellung der Limousine Chairman und dem SUV Turismo im Jahr 2019 still. Edison plant nun die Produktion von 200.000 bis 300.000 Verbrennern, 100.000 bis 200.000 Elektroautos und bis zu 50.000 Hybride. Angesichts der bisherigen Verkaufszahlen von Ssangyong sind das ambitionierte Ziele. Von Januar bis Ende September konnte Ssangyong nur noch 61.854 Autos absetzen.

Die Verbrenner sollen aber nicht lange den Großteil der Produktion ausmachen. Bereits 2022 sollen laut der Ankündigung von Kang zehn neue EV-Modelle vorgestellt werden. Bis 2025 sollen es 20 Modelle sein, bis 2030 30 E-Modelle. Dabei kann Edison aber auf die Vorarbeit unter Mahindra-Führung zurückgreifen, bereits zum Produktionsstart des Korando e-Motion wurde für 2022 ein eigener E-SUV angekündigt.

