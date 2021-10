Labco setzt bei Batterieprüffeld auf Equipment von AVL

Antriebs- und Prüfspezialist AVL steuert zwölf Prüfzellen zur Erprobung von Batteriepacks, -modulen und -zellen zu einem neuen Batterieprüffeld der Labco BTC GmbH bei. Das Labor im niedersächsischen Loxstedt-Stotel wird voraussichtlich im dritten Quartal 2022 in Betrieb gehen.

Das Testfeld der Labco BTC GmbH mit einer Nutzfläche von circa 2.000 Quadratmetern entsteht am Sitz des Schwester-Unternehmens Labco GmbH. Seit etwa einem Jahrzehnt führt Labco nach eigenen Angaben als akkreditiertes Prüflabor „verschiedenste Prüfungen an der Peripherie von Automobilantriebsbatterien“ aus. Durch die neue Einrichtung „werden wir zusätzlich die Möglichkeit haben, elektrische und elektrisch-mechanische Prüfungen an Batterien mit einer Größe von bis zu 2,3 x 2,3 Metern und Massen von bis zu 3.000 Kilogramm für unsere Kunden durchzuführen“, teilt Costakis Constantinou, Geschäftsführer der Labco GmbH und Labco BTC GmbH, mit.

Das Österreichische Unternehmen AVL liefert für die Testanlage die Hochspannungsversorgung („AVL E-Storage“), die Automatisierungsplattform für die Batterieprüfstände sowie die Sicherheitsteuerung zu. Durch die fortschrittlichen AVL-Testzellen biete die gesamte Anlage ein breites Spektrum an Prüfmöglichkeiten, das sich von klassischen Leistungstests über Lebensdauerprüfungen bis hin zu Umwelttests erstrecke, so AVL in einer begleitenden Mitteilung. Ziel des Betreibers sei es, mit dem neuen Labor die Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Batterien vor dem ersten Einsatz in der Serienproduktion beurteilen zu können.

AVL bezeichnet sich selbst mit mehr als 11.000 Mitarbeitern als „weltweit größtes, unabhängiges Unternehmen für die Entwicklung, Simulation und das Testen von Antriebssystemen in der Automobilbranche und in anderen Industrien“. Erst kürzlich haben die Österreicher in Graz ein neues Battery Innovation Center (BIC) in Betrieb genommen. Neben der Entwicklung von neuen Hochvoltbatterien für Elektrofahrzeuge liegt der dortige Schwerpunkt auf der Etablierung, Implementierung und Validierung von neuen Produktionsprozessen.

Die 1.600 Quadratmeter große Anlage ist eingebettet in den Hauptsitz des Unternehmens in Graz und soll alle weltweiten AVL-Kompetenzen für „innovative Batteriekonzepte“ unterstützen. Mit der Planung des BIC begann der Prüfdienstleister bereits 2018. Der Aufbau wurde durch die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und das europäische Innovationsprogramm Important Projects of Common European Interest (IPCEI) unterstützt.

pressebox.de