Elon Musk hat Twitter-Nutzer darüber abstimmen lassen, ob er für höhere Steuerzahlungen ein Zehntel seiner Anteile an Tesla verkaufen solle. Eine Mehrheit ist dafür. Musk will sich an das Votum halten – einen Zeitrahmen für den Verkauf hat Musk aber nicht genannt.

