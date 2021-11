GM steigt bei E-Bootsbauer Pure Watercraft ein

General Motors hat eine 25-prozentige Beteiligung an Pure Watercraft erworben, einem in Seattle ansässigen Entwickler vollelektrischer Bootslösungen. Beide Unternehmen wollen Batterie-elektrische Wasserfahrzeuge mit GM-Technologie entwickeln und vermarkten.

Wie hoch die Investition des Autobauers in Pure Watercraft genau ausfällt, geht aus der Mitteilung von GM nicht hervor. Auch konkrete Projekte und gemeinsame Produkte wurden noch nicht angekündigt, diese sollen laut GM zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Pure Watercraft erhofft sich von der Kooperation mit dem Autobauer laut Gründer und CEO Andy Rebele, „signifikante technologische Fortschritte bei Reichweite und Aufladung zu erzielen und gleichzeitig eine Serienproduktion zu erreichen“. Für die Batterie-elektrischen Wasserfahrzeuge soll GM-Technologie „in eine Vielzahl von Anwendungen“ integriert werden.

Wo genau das sein soll, wird noch nicht erwähnt. GM verfügt mit seinen Ultium-Drive-Einheiten über einen E-Antriebsbaukasten für den Automotive-Einsatz, aber auch über Batterie-Technologie über das Joint Venture Ultium Cells. Von Partner Pure Watercraft wird in der GM-Mitteilung der „Pure Outboard“-Motor mit seiner „bahnbrechenden Effizienz“ gelobt. Die Produktion dieser Antriebe könnte mit dem GM-Knowhow skaliert werden – in der Mitteilung werden die „Engineering-, Lieferketten- und Fertigungskapazitäten von GM“ betont.

„Die Beteiligung von GM an Pure Watercraft stellt eine weitere spannende Gelegenheit dar, unser Null-Emissions-Ziel über Automobilanwendungen hinaus auszudehnen“, sagt Dan Nicholson, GM Vice President of Global Electrification, Controls, Software and Electronics. „Aufbauend auf den bestehenden Bemühungen von GM, unsere Technologie strategisch in der Bahn-, Lkw- und Luft- und Raumfahrtindustrie einzusetzen, sollte das kombinierte Know-how dieser beiden Unternehmen zu zukünftigen emissionsfreien Schiffsproduktangeboten führen, die den Verbrauchern mehr Auswahl als zuvor bieten.“

