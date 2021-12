Opel stellt neuen Astra als Kombi vor – auch als Plug-in-Hybrid

Opel hat seinen neuen Astra nach dem Marktstart als Fünftürer nun auch als Kombi-Version gezeigt. Den Astra Sports Tourer wird es direkt ab Verkaufsstart auch als Plug-in-Hybrid geben. Als Batterie-elektrische Variante wird der neuen Astra bekanntlich ab 2023 zu den Händlern kommen.



Kurz zur Einordnung: Opel hatte die sechste Generation des Astra im Juli online vorgestellt, Anfang September folgte dann seine offizielle Präsentation in Rüsselsheim, seit Mitte Oktober ist die Fünftürer-Version des neuen Astra bestellbar – auch als Plug-in-Hybrid-Version. Nach Abzug des Umweltbonus ergibt sich für den Teilzeitstromer ein Basispreis von 28.622,50 Euro. Gegenwärtig kann aber nur eine der beiden PHEV-Varianten geordert werden: Zum Start ist der Astra Hybrid mit 133 kW Systemleistung verfügbar, also die schwächere Version. Opel gibt an, dass der „Top-of-the-Line-Hybrid“ mit 165 kW Systemleistung ab Anfang 2022 bestellbar sein soll.

Nun zur Kombi-Variante Astra Sports Tourer, die Opel als seinen ersten elektrifizierten Kombi bezeichnet: Zunächst wird analog zum Fünftürer die schwächere PHEV-Version mit 133 kW Systemleistung auf den Markt kommen, „im weiteren Verlauf“ dann auch das 165-kW-Modell. Beide Plug-in-Hybride erhalten eine Achtstufen-Automatik. Zu weiteren Antriebscharakteristika, der Batterie oder Ladeleistung macht Opel noch keine Angaben. Ebenso wenig übrigens zu den Preisen oder zum Zeitpunkt der Markteinführung.

Dafür erhalten potenzielle Kunden schon ein recht konkretes Bild vom sonstigen Nutzwert des Astra Sports Tourer. Dieser ist 4,64 Meter lang, 1,86 Meter breit und 1,48 Meter hoch – bei einer Ladekantenhöhe von rund 60 Zentimetern. Der Radstand ist gegenüber dem Vorgängermodell um sieben Zentimeter auf 2,73 Meter gewachsenen (das sind auch 5,7 Zentimeter mehr als der neue Astra Fünftürer aufzubieten hat). Gleichzeitig kommt der neue Kombi im Vergleich zu seinem Vorgänger auf eine um 5,7 Zentimeter kompaktere Gesamtlänge, was laut Opel durch einen „besonders kurzen Frontüberhang“ zustande kommt. Das Ladevolumen der PHEV beziffern die Rüsselsheimer auf 548 respektive 1.574 Liter bei umgeklappten Sitzen. Die serienmäßig im Verhältnis 40:20:40 klappbaren Rücksitze ermöglichen dabei eine ebene Ladefläche.

Optisch erhält der Astra Sports Tourer das neue Markengesicht der Rüsselsheimer („Opel Vizor“) mit „Opel-typischer Bügelfalte in der Motorhaube“ und integrierten LED-Tagfahrlichtern, -Scheinwerfern und Frontkamera. Dabei erbt der Kombi das Lichtsystem („Intelli-Lux“) des Flaggschiffs Insignia. Hinten fallen vor allem eine vertikale dritte Bremsleuchte und die Astra-typisch schlanken LED-Rückleuchten auf. Im Inneren hebt die Stellantis-Marke allen voran ein neu entworfenes volldigitales Instrumentenpanel mit „extrabreitem Touchscreen“ und vielfältig justierbare Vordersitze hervor. In puncto Fahrassistenz betont Opel ein erhältliches Head-up-Display („Intelli-HuD“) sowie das Fahrsystem Intelli-Drive 2.0.

„Der neue Astra Sports Tourer ist der Allrounder für eine neue Zeit – elektrifiziert, digitalisiert und aufregend designt. So verbinden wir unsere lange Tradition an kompakten Kombis mit modernsten Innovationen wie der Plug-in-Hybrid-Technologie. Wir sind uns sicher, dass wir mit dem fantastisch aussehenden Sports Tourer neue Kunden für Opel gewinnen werden“, äußert Opel-CEO Uwe Hochgeschurtz.

Seit September ist klar, dass der Astra ab 2023 auch mit einem reinen Elektroantrieb angeboten werden soll. Technische Daten zum Antrieb des Astra-e macht Opel derzeit allerdings noch nicht. Offen ist auch, ob der Astra-e nur als Fünftürer oder auch als Kombi angeboten werden soll.

