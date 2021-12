Hyundais Entwicklungschef Biermann geht in Ruhestand

Albert Biermann, Chef der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Hyundai Motor Group, geht in den Ruhestand. Biermann hatte in den vergangenen Jahren die Entwicklung neuer Hyundai-, Genesis- und Kia-Modelle und der Elektro-Plattform E-GMP geleitet. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Biermann wird dem Konzern aber als technischer Berater erhalten bleiben, wie Hyundai mitteilt. Biermann war seit 2015 für die Hyundai Motor Group tätig, anfangs als Head of Vehicle Test & High Performance Development, seit Ende 2018 war er Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung.

Dabei hatte er überwiegend von Südkorea aus gearbeitet, seine Beraterposition wird der deutsche Manager aber von Europa aus ausüben. In der Rolle als „Executive Technical Advisor“ werde sich Biermann beratend in die „Entwicklung neuer Produkte und zu Zukunftstechnologien“ einschalten, wie der Konzern mitteilt. Darunter versteht Hyundai etwa die Bereiche Urban Air Mobility, Robotik oder die Wasserstoff-Brennstoffzellen.

Zudem werde er „Entwicklung der Elektrifizierung von Performance-Fahrzeugen unterstützen“ und „durch die Weitergabe seines Expertenwissens an die Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH eine Schlüsselrolle bei der Talentförderung spielen“. Zumindest ersteres überrascht nicht: Bevor Biermann zu Hyundai wechselte, hatte der Fahrwerks-Entwickler bei BMW verschiedene Positionen in der Serienentwicklung, aber auch dem Motorsport inne. Bei Hyundai gilt er als einer der Köpfe hinter der Performance-Marke N – und will diese nun auch elektrifizieren. Seit der Ankündigung des 430 kW starken Kia EV6 GT gab es Gerüchte über eine N-Version des Ioniq 5. Hyundai lobt in der Mitteilung die „Entwicklung der erfolgreichen E-GMP-Plattform unter der Führung von Biermann“, mit der die HMG „eine führende Rolle im Geschäft mit Batterie-elektrischen Fahrzeugen“ einnehme. Nun soll offenbar beides zusammengeführt werden.

„Es war mir eine große Freude und Ehre, für die Hyundai Motor Group zu arbeiten und unsere Engineering-Abteilung zu einem unübertroffenen Forschungs- und Entwicklungszentrum in der gesamten Automobilindustrie zu führen“, sagt der 65-Jährige. „Heute heben sich unsere Fahrzeuge in vielerlei Hinsicht vom Wettbewerb ab und verkörpern unsere hohe Ingenieurskompetenz und unser Engagement. Korea wird meine zweite Heimat bleiben und alle meine Kollegen bei der Hyundai Motor Group werden immer als Teil meiner Familie betrachtet.“

Neuer Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Hyundai Motor Group wird Chung Kook Park. Es ist nicht die einzige Änderung in der Führungsriege von Hyundai-Kia: Es wurden eine Reihe von Executive Vice Presidents ernannt, etwa als Head of Infotainment Development Center, Leiter des Zentrums für autonomes Fahren oder Head of Corporate Future Growth Planning Division & EV Division.

