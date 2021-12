Rosberg X Racing ist erster Extreme-E-Meister

Molly Taylor, Johan Kristoffersson und das Team Rosberg X Racing des früheren Formel-1-Piloten Nico Rosberg sind die ersten Meister in der Geschichte der Elektro-SUV-Rennserie Extreme E. Die Meisterschafts-Führenden setzten sich in einem extrem engen Finale gegen das Team X44 von Lewis Hamilton durch.

Der Jura-X-Prix wurde im britischen Dorset auf schlammigen Strecken durch die dortigen Wälder ausgetragen, genau gesagt auf dem Truppenübungsplatz Bovington. Dem Team von Nico Rosberg mit Molly Taylor und Johan Kristoffersson am Steuer des elektrischen Einheits-Rennwagens reichte ein vierter Platz im letzten Final-Lauf, um die Meisterschaftsführung denkbar knapp zu behaupten.

RXR kam am Ende auf 155 Punkte. Exakt sie selbe Punktzahl erreichte das Team X44 des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters und früheren Rosberg-Teamkollegen Lewis Hamilton. X44 mit Cristina Gutierrez und Sebastien Loeb am Steuer gewann den Jura-X-Prix, es war der erste Sieg für X44. Da RXR im Laufe der Premierensaison drei Rennen gewonnen hatte, ging der Titel bei Punktgleichheit an das deutsche Team.

„Molly ist an diesem Wochenende herausragend gefahren und hat genau das gemacht, was zum Gewinn der Meisterschaft notwendig war. Ein toller Job des gesamten Teams!“, sagt Nico Rosberg.

RXR war nach den drei Saisonsiegen als großer Favorit in das Finale gegangen. Mit einem perfekten Wochenende – Sieg im Qualifying, Sieg im Halbfinale, Gewinn der fünf Zusatzpunkte für den sogenannten Traction-Award und der Sieg im Final-Rennen – hat X44 in Dorset das Maximum herausgeholt. Wäre RXR im Finallauf einen Platz weiter zurückgefallen, hätte der Schlussspurt noch zum Titel gereicht.

Mit dem Finallauf im Dezember ist die Winterpause für die Extreme E sehr kurz: Die elektrische Offroad-Rennserie startet in neun Wochen in die zweite Saison. Am 19. und 20. Februar steht das Wüsten-Rennen in Saudi-Arabien an.

