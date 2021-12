Tropos plant Frankreich-Expansion für 2022

Tropos Motors wird seinen elektrischen Kleintransporter Able ab Anfang 2022 auch in Frankreich anbieten. Importeur für Tropos Motors in Frankreich wird die Gruau-Gruppe, die den Vertrieb vom Unternehmensstandort Laval im Nordwesten Frankreichs aus übernimmt.

Tropos Motors vermarktet den Able bereits auf sechs Märkten in Europa. Die Endmontage der in China hergestellten L7e-Transporter – hier finden Sie einen Fahrbericht zum Able XT – findet im deutschen Werk in Herne statt. Tropos betont in einer Mitteilung, sich mit dem neuen Partner in Frankreich „auf ein leistungsfähiges Vertriebs- und Service-Netzwerk stützen“ zu können.

Die Gruau-Gruppe ist einer der größten Nutzfahrzeug-Karosseriebauer Europas und realisiert mit 1.400 Mitarbeitern rund 50.000 Umbauten pro Jahr. Unter den 20 Produktlinien sind Minicars, Behindertenfahrzeuge, Fahrzeuge für den städtischen Lieferverkehr (Trocken- und Frischwaren), Nutzfahrzeuge für Hoch- und Tiefbau (u. a. Kipper, Pritschen, vergrößerte Kabinen), Sondereinsatzfahrzeuge (u. a. Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr), Bestattungsfahrzeuge sowie Flotten- und Spezialfahrzeuge.

„Das Abkommen mit Gruau bietet uns die Gelegenheit, in Zukunft enger mit der Nummer 1 im Bereich der Nutzfahrzeugaufbauten in Europa zusammenzuarbeiten“, sagt Jörg Mosolf, CEO der Mosolf-Gruppe, zu der Tropos gehört. „Die Kenntnisse der Gruau-Gruppe über den französischen Markt für elektrische Nutzfahrzeuge und seine Kunden ist ein wesentlicher Vorteil für den Vertrieb unserer kompakten Tropos Elektrotransporter. Ich bin mir sicher, dass sie durch ihre vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, Praktikabilität und Umweltfreundlichkeit auch Fachleute in Frankreich von sich überzeugen können.“

