Samsung gründet Marke „PRiMX“ für EV-Batterien

Samsung SDI vermarktet seine aktuellen und künftigen Batterien u.a. für Elektrofahrzeuge unter der neuen Marke „PRiMX“. Die Markenregistrierung für PRiMX ist in Südkorea und in Europa abgeschlossen und soll in Kürze auch in den USA erfolgen.

„PRiMX“ steht dabei für „Prime Battery for Maximum Experience“, wie das Unternehmen mitteilt. Unter dieser Marke sollen alle Batterietypen angeboten werden, die Samsung SDI derzeit im Angebot hat und künftig entwickeln wird – von derzeitigen prismatischen Zellen und Rundzellen bis hin zu kommenden Feststoffbatterien.

„PRiMX ist eine Batteriemarke, die die einzigartige Identität von Samsung SDI vermittelt“, sagt Michael Son, Executive Vice President von Samsung SDI laut der Mitteilung. „Wir werden die Marke entwickeln, um den Gipfel der Technologie zu erreichen.“

Das Unternehmen gab weiter an, die Qualitätskontrolle in seiner Batteriefertigung zu stärken. Für diese strengere Qualitätsprüfungen sollen auch „fortschrittliche Fehlererkennungsalgorithmen und künstliche Intelligenz“ eingesetzt werden. Hierfür sollen über 500 Faktoren im gesamten Herstellungsprozess analysiert und berücksichtigt werden.

– ANZEIGE –









Da die „PRiMX“-Batterien neben der „absoluten Qualität“ auch eine „herausragende Leistung“ bieten sollen, arbeitet Samsung SDI nach eigenen Angaben an neuen Materialien, „einschließlich einer Kathoden- und Siliziumanode mit hohem Nickelgehalt“. Nähere Angaben hierzu machte das Unternehmen aber nicht.

Unter den südkoreanischen Batteriezellherstellern liegt Samsung SDI im Markt für Elektroauto-Batterien auf Rang drei, weltweit auf Rang sechs. Laut dem in Seoul ansässigen Market Tracker SNE Research machte Samsung SDI im vergangenen Jahr bis Ende November 4,5 Prozent des weltweiten Marktes für EV-Batterien aus und verzeichnete ein Umsatzwachstum von 60,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

koreajoongdaily.joins.com, samsungsdi.com, sdi-on.com