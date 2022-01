BMW iX M60 startet bei 130.200 Euro

BMW hat sein erstes von Beginn an für die Elektromobilität konzipiertes M-Modell vorgestellt. Der iX M60 ist die dritte, nochmals leistungsstärkere Modellvariante und wurde nun im Rahmen der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas vorgestellt. Die weltweite Markteinführung ist für Juni 2022 geplant.

„Der BMW iX M60 kombiniert ein konsequent auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Fahrzeugkonzept mit dem Design eines modernen Sports Activity Vehicle und faszinierend dynamischen Fahreigenschaften“, schreibt BMW in einer Pressemitteilung. Der Basispreis für Deutschland liegt bei 130.200 Euro. Den parallel zum iX eingeführten i4 gibt es zwar schon als i4 M50, allerdings basiert der i4 auf der Mischplattform CLAR – und nicht wie der iX auf einer reinen eMobility-Plattform.

Das Fahrzeug weist den Angaben zufolge eine Leistung von 455 kW (619 PS) auf und ist mit jeweils einem Elektromotor aus der fünften Generation an der Vorder- und Hinterachse ausgestattet. Das Drehmoment gibt BMW mit 1.015 Nm im Sport Mode an, bei aktivierter Launch Control mit 1.100 Nm. In 3,8 Sekunden kommt das Fahrzeug aus dem Stand auf Tempo 100. Der kombinierte Stromverbrauch liegt zwischen 24,7 und 21,7 kWh pro 100 Kilometer. Die Reichweite beträgt bis zu 566 Kilometer.

Die Hochvoltbatterie erreicht einen Brutto-Energiegehalt von 111,5 kWh, entspricht also jener aus dem bekannten iX xDrive50. Die AC-Ladeleistung liegt bei 11 kW, mit Gleichstrom sind bis zu 200 kW möglich – AC- und DC-Lader sind im iX in einer „Combined Charging Unit“ verbaut. In zehn Minuten soll an einem Schnelllader Strom für bis zu 150 Kilometer nachgeladen werden können.

Das Fahrzeugkonzept des iX bietet laut BMW eine ideale Basis für ein rein elektrisch angetriebenes SAV (Sports Activity Vehicle) mit „Hochleistungscharakteristik“. Karosseriestruktur, Konstruktionsprinzip sowie die Abstimmung des Fahrwerks sind darauf ausgerichtet, „souveränen Fahrkomfort mit sportlichen Handlingeigenschaften zu kombinieren“. BMW nutzt bei dem Modell ein Carbon Cage mit carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK) im Dach-, Seiten- und Heckbereich. CFK wurde bereits 2003 im BMW M3 CSL genutzt und kommt in zahlreichen aktuellen High-Performance-Sportwagen der BMW M GmbH zum Einsatz.

Der iX M60 greift auf die selben Baukästen in den Bereichen automatisiertes Fahren, Bedienung, Vernetzung und digitale Services wie die bekannten iX-Ableger zurück – erste Eindrücke davon haben wir in unserem Fahrbericht zum iX xDrive50 zusammengefasst. Das Modell verfügt über „die umfangreichste jemals bei BMW eingesetzte Serienausstattung im Bereich der Fahrerassistenzsysteme“. Eine neue Sensorgeneration, ein neuer Software-Stack und eine leistungsstarke Rechenplattform bieten zudem Potenzial für die Weiterentwicklung von automatisierten Fahr- und Parkfunktionen.

Produziert wird der iX M60 im BMW-Werk im bayrischen Dingolfing, wo auch weiteren Modellvarianten des rein elektrischen Sports Activity Vehicle (SAV) entstehen.

