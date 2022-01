Microlino-Produktionsstart auf März verschoben

Micro Mobility Systems hat den Produktionsstart des Microlino auf Mitte März 2022 verschoben. Zur Begründung werden anhaltende Engpässe in der globalen Lieferkette angeführt. Die ersten 500 Fahrzeuge sollen zudem als Sondermodell gebaut werden.

Geplant sei, die Produktion Mitte März 2022 in einem langsamen Anlauf zu starten und die ersten Kundenfahrzeuge im April oder Mai in der Schweiz und bald darauf in Deutschland auszuliefern, wie das Schweizer Unternehmen mitteilt.

„Seit der erfolgreichen IAA im September haben wir die ganze Energie in den Aufbau unserer eigenen Produktion in Turin gesteckt, um den Microlino so bald wie möglich auf den Markt zu bringen“, schreibt Merlin Ouboter in dem Blog-Beitrag. „Die derzeitige Covid-19-Situation und die daraus resultierenden Schwierigkeiten in der globalen Lieferkette waren sicherlich nicht die einfachsten Zeiten für unser Projekt.“ Selbst „Standardteile wie einfache Stecker für den Kabelbaum“ seien knapp und hätten Vorlaufzeiten von bis zu 50 Wochen.

Ouboter verwies aber auch auf die Fortschritte in Turin und veröffentlichte dazu ein Video von der Chassis-Produktionslinie. Man produziere bereits Fahrzeuge für Tests und Prozessoptimierungen, „aber aufgrund der fehlenden Teile und des Mangels an größeren Mengen mit einer wesentlich geringeren Geschwindigkeit“.

Der Online-Konfigurator soll im Februar geöffnet werden. Micro Mobility Systems hatte die Serienversion des Microlino 2.0 auf der IAA Mobility im September 2021 vorgestellt und den Beginn der Produktion noch für 2021 in Aussicht gestellt.

Neben den drei bereits vorgestellten Editionen Urban, Dolce und Competizione soll es für die ersten 500 Exemplare eine limitierte Edition namens Pioneer Series geben. Weitere Angaben zu dem Sondermodell sollen laut Ouboter zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

microlino-car.com