Kreiswerke Barnim nehmen zehn Ladepunkte in Betrieb

Die Kreiswerke Barnim haben zum Jahreswechsel insgesamt fünf neue Ladesäulen mit je zwei AC-Ladepunkten in Eberswalde, Panketal und Schorfheide in Betrieb genommen. Für 2022 ist ein weiterer Ausbau der derzeit 73 Ladepunkte geplant.

Die neuen Ladepunkte befinden sich auf dem Parkplatz in der Eberswalder Marienstraße, dem Parkplatz des Eberswalder Schwimmbads „baff“ in der Heegermühler Straße, an der S-Bahnstation Zepernick, in der Panketaler Heinestraße sowie auf dem Parkplatz des Wildparks Schorfheide in Groß Schönebeck.

Die zehn Ladepunkte sind Teil der vierten Ausbaustufe des emobility Ladenetz Barnim, welche – wie schon die ersten drei Ausbaustufen – vom Bundesverkehrsministerium gefördert wurde. Die Fördersumme lag dieses Mal bei 30.200 Euro. Für 2022 ist der Bau weiterer Ladesäulen in Eberswalde, Schorfheide, Bernau und Werneuchen geplant.

Das emobility Ladenetz Barnim wurde 2019 als öffentliche Ladeinfrastruktur für E-Mobilist*innen von den Kreiswerken Barnim auf den Weg gebracht und wird durch die Tochtergesellschaft Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft (BEBG) umgesetzt. Selbsterklärtes Ziel ist es, alle zehn bis 15 Kilometer eine öffentliche Lademöglichkeit im Landkreis zu bauen.

kreiswerke-barnim.de