Natural Yachts stellt auf reine E-Verleihflotte um

Natural Yachts, ein niederländischer Händler und Verleiher von rein elektrischen Motor- und Segelyachten, will nur noch elektrische Yachten vermieten. Dafür sollen sieben neue E-Motoryachten gechartert werden.

Die Entscheidung sei gefallen, nachdem man im vergangenen Jahr bereits mehrere Elektroyachten vermietet habe, wie das Familienunternehmen mitteilt. In der Mitteilung führt Natural Yachts an, dass der Tourismus für acht Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sei. Bootsurlaube auf dem Elektroboot würden hingegen ein emissionsfreies Bootfahren ermöglichen, so die Niederländer.

Pro Chartersaison werden die sieben E-Yachten des Unternehmens 86 Tonnen CO2 im Vergleich zu einem dieselbetriebenen Boot einsparen. Sieben Diesel-Boote würden in der achtmonatigen Miet-Saison so viel CO2 ausstoßen wir 18 niederländische Haushalte in einem ganzen Jahr.

Bei den sieben E-Yachten handelt es sich um drei Northman 1200 Electric (12 Meter Länge), und vier Northman Nexus Revo 870 Electric (9 Meter Länge). Beide Boote verfügen über eine LFP-Batterie, die Reichweite nennt Natural Yachts in der Mitteilung nicht – die „extra große Reichweite“ soll für sechs bis zehn Stunden Fahrt oder zwei Urlaubstage reichen. Geladen wird per Landstrom, wenn das Boot am Anleger vertäut ist.

Das Neun-Meter-Boot ist mit zwei Kabinen für vier Personen ausgelegt und hat eine Badezimmer-Kabine. Die größere Northman 1200 Electric hat zwei Badezimmer und drei Doppel-Kabinen, ist also für bis zu sechs Personen ausgelegt.

Alle Yachten verfügen über eine Lounge auf dem Sonnendeck, eine Badeplattform mit Badeleiter, eine Außendusche, eine Badezimmerkabine mit elektrischer Toilette, Waschbecken und Dusche sowie eine moderne Küche mit Induktionsherd. Auf einem Hardtop sind Solarmodule angebracht, die bei sonnigem Wetter den Stromverbrauch der „Hotelleistungen“ abdecken sollen.

Quelle: Info per E-Mail