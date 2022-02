EDAG bündelt Kernkompetenzen in neuer Business Unit

Der Entwicklungsdienstleister EDAG hat zum 1. Januar 2022 seine Kompetenzen unter anderem aus den Bereichen Elektrifizierung, Brennstoffzelle und Batterie in einer neuen Geschäftseinheit namens „Energiesysteme und Antriebsstrang“ zusammengeführt. Die Leitung der neuen Business Unit übernimmt Roberto Diesel.

Für EDAG nimmt die Energieinfrastruktur eine Schlüsselfunktion für eine nachhaltige Zukunft ein. In einer Pressemitteilung zählt das Unternehmen die weitestgehend nachhaltige Erzeugung von Energie sowie deren Speicherung und Verfügbarkeit, eine leistungsfähige Infra- und Verteilungsstruktur und die Versorgung der Energiekonsumenten dazu. Mit der neuen Geschäftseinheit wolle sich das Unternehmen nun in diesem Feld neu positionieren.

Auch im Energiemanagement verfolge EDAG einen ganzheitlichen Engineering-Ansatz. In der neuen Unit sollen Entwicklungen und Lösungen auf ihre Wiederverwendung und dazugehörigen Recycling-Prozess hin überprüft werden.

Der Fokus des Unternehmens in der Mobilität und Logistik liegt nach den Worten von Diesel auf allen Verkehrsträgern – vom Pkw und Zweirädern über Nutzfahrzeuge und Arbeitsmaschinen bis hin zu Bussen, Schiffen, Zügen und Flugzeugen. „Wir denken dabei den Energieeinsatz in jeglichen Dimensionen, sei es in der Weiterentwicklung der Batterie-elektrischen E-Mobilität, bei Brennstoffzellen- und Wasserstoffantrieben sowie in der industriellen Nutzung und in einer nachhaltigen Gebäudeversorgung“, erläutert er. „Indem wir fortan die Stärken der EDAG nutzen und weiter ausbauen, werden wir unseren Beitrag leisten können, die richtigen Systeme für die Zukunft der Mobilität weiter voranzubringen.“

Im Dezember des vergangenen Jahres hatte der EDAG im Rahmen des Forschungsprojekts LaneCharge ein neues Verfahren für induktives Laden von Elektroautos zum Patent angemeldet. Ein zentraler Punkt dabei: Anders als bei bisherigen Lösungsansätzen befindet sich die Ladeintelligenz im Fahrzeug und nicht mehr in der Straße.

