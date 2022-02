Roth plant Batterie-Recyclinganlage in Bayern

Wenig überraschend begrüßt Roth-Gründer und -Geschäftsführer Michael Roth die Entscheidung der BayBG: „Wir sind begeistert, mit der BayBG einen so erfahrenen und verlässlichen Kapitalpartner gefunden zu haben, der uns unsere Innovationen und neue Investitionen in die Zukunft ermöglicht.“

Am neuen Standort entsteht eine Anlage zur Verwertung von Lithium-Ionen-Batterien, vor allem aus Fahrzeugen – „weltweit in dieser Form einmalig“, heißt es in einer Mitteilung von BayBG. Anfängliche Recycling-Kapazitäten werden mit 9.000 Tonnen pro Jahr angegeben.

