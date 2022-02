Tesla muss über 800.000 Autos wegen eines Fehlers in der Sicherheitsgurt-Funktion nachbessern. Der Grund ist, dass die akustische Erinnerung an das Anlegen des Sicherheitsgurts unter bestimmten Umständen ausbleibt. Wie bei den meisten Rückrufen von Tesla üblich, wird das Problem per Software-Update erledigt.

