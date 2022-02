ADAC will Standards für Bergung von E-Nfz erarbeiten

Ein neu geschaffener Expertenkreis des ADAC Truckservice hat damit begonnen, einen Standard für die Bergung von elektrischen Nutzfahrzeugen zu erarbeiten. Darüber hinaus soll es künftig Vorgaben zu geeignetem Bergegerät geben.

Wie der ADAC in einer Mitteilung schreibt, werde aktuell diskutiert, ob beispielsweise ein spezieller Brand- und Kühl-Spezialcontainer an sieben Tagen die Woche, 24 Stunden pro Tag bereitgehalten werden soll, wenn eine Werkstatt den Truckservice anbieten will. Dieser Container müsse umzäunt und versperrt, mit Sensoren und Kameras überwacht und mit einem Schließsystem der Feuerwehr versehen sein, „um jederzeit einen schadenfreien Zugang zum Gelände zu ermöglichen“. Zudem ist wohl eine ausreichend große Quarantänefläche Bestandteil der Überlegungen, um Fahrzeugwracks nach einem eventuellen Vollbrand fachgerecht entsorgen zu können.

Klare Regeln sollen künftig auch für die Bergungsfahrzeuge gelten. Diese müssen dann unter anderem mit den notwendigen Werkzeugen und Geräten ausgestattet sein, wozu auch Anschlag- und Bergematerialien gehören, so der ADAC. Die in den Unfallverhütungsvorschriften der DGUV vorgeschriebenen Ausrüstungen sind obligatorisch.

„Wir stehen am Beginn der Elektromobilität und bis zum Ende des Jahrzehnts wird mehr als die Hälfte aller Fahrzeuge einen CO2-neutralen Batterie- oder Brennstoffzellenantrieb haben“, sagt Dirk Fröhlich, Geschäftsführer des ADAC Truckservice in Laichingen. „Deshalb schaffen wir jetzt die Infrastruktur und die technologischen Standards für eine flächendeckende und sichere Pannenhilfe.“

Bei dem Expertenkreis handelt es sich um ein neu geschaffenes Gremium, das die Organisation des ADAC Truckservice fachlich berät. Es setzt sich zusammen aus Mitgliedern des Leuchtturm-Partnernetzwerks, das die Pannenhilfe und Werkstattleistungen in jeder Region Deutschlands nach einheitlichen Leistungsprofilen und Qualitätsstandards und zu festen Tarifen sicherstellt.

Zudem will der Expertenkreis auch regeln, über welche Versicherungen die Werkstätten verfügen und welche Papiere stets aktuell vorgehalten werden müssen. Die umfangreichen Anforderungen an die Werkstätten sollen garantieren, dass überall ein gleich hoher Service geboten werden.

