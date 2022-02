Salzburg schafft 13 weitere Trolleybusse an

Die Salzburg AG hat für die Jahre 2023 und 2024 weitere 13 Trolleybusse beim Schweizer Hersteller Hess geordert. Wenn die nun bestellten Fahrzeuge geliefert sind, werden insgesamt 42 Trolleybusse in Salzburg unterwegs sein.

Im Jahr 2019 rief die Salzburg AG die ersten 15 Fahrzeuge eines Rahmenvertrags mit Hess ab. Diese Fahrzeuge des Typs lighTram 19 DC wurden in den Jahren 2019 und 2020 in Betrieb genommen. Mitte 2021 sowie Anfang 2022 wurden weitere vierzehn baugleiche Trolleybusse aus der Schweiz nach Österreich geliefert. Mit den in diesen Tagen bestellten 13 weiteren Trolleybussen steigt die Hess-Flotte in Salzburg künftig auf 42 Fahrzeuge an.

Die Gelenkbusse sind 18,7 Meter lang und können bis zu 155 Fahrgäste chauffieren. Die Busse verfügen über die sogenannte Dynamic-Charging-Technologie von Hess und können damit Teilstrecken ohne Oberleitung befahren. Die Traktionsbatterie wird während des Fahrbetriebs über die Stromversorgung der Oberleitung aufgeladen und ist so auch ohne Fahrleitung einsatzfähig.

Der Hintergrund: Das Oberleitungsnetz endet an der Salzburger Stadtgrenze. Da die bestellten O-Busse zusätzlich über eine Batterie verfügen, können sie die 4,2 Kilometer lange Verlängerung bis zur Unterbergsbahn zurücklegen, ohne dass neue Oberleitungen verbaut werden müssen. Im Batteriemodus liegt die Reichweite bei voller Zuladung bei rund zehn Kilometern, bei Leerfahrten sind bis zu 35 Kilometer möglich.

hess-ag.ch