Soros steigt als Investor bei Rivian ein

Der Soros Fund Management, der Investmentfonds von Milliardär George Soros, hat im vierten Quartal 2021 fast 20 Millionen Aktien des Elektroauto-Startups Rivian erworben, wie aus Wertpapierunterlagen hervorgeht.

Die 19.835.761 Aktien mit einem damaligen Wert von rund zwei Milliarden US-Dollar (nach heutigem Wechselkurs 1,77 Milliarden Euro) sind nach einem anhaltenden Absturz der Rivian-Aktie inzwischen nur noch rund 1,17 Milliarden Dollar (1,03 Milliarden Euro) wert.

Im November 2021 war bekannt geworden, dass Amazon seine Beteiligung an Rivian auf rund 20 Prozent erhöht hatte. Am 16. November 2021 hatte Die Rivian-Aktie mit 179,46 Dollar ihren Höchstwert erreicht. Seitdem ist der Kurs um 67 Prozent gesunken.

Als Gründe für den Kursverlauf wird etwa die Ankündigung gesehen, dass Rivian seine Produktionsziele für 2021 verfehlt habe. Weiteren Berichten zufolge standen auch Anfang Januar die Bänder still, um Verbesserungen an der Produktion vorzunehmen. Inzwischen baut Rivian wohl 200 R1T pro Woche, will und muss aber in 2021 die Fertigung weiter skalieren.

