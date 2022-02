Amprius liefert erste Zellen mit 450 Wh/kg aus

Der kalifornische Batterie-Entwickler Amprius Technologies hat Zellen mit einer Energiedichte von 450 Wh/kg bzw. 1.150 Wh/l ausgeliefert. Sie werden zunächst in Satelliten zum Einsatz kommen. Die Zellen mit Silizium in Form von Nanodrähten als Anoden-Material könnten künftig aber auch in Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen.

Amprius hatte die Zellen mit einer gravimetrischen Energiedichte von 450 Wh/kg erst Anfang November 2021 angekündigt – als Weiterentwicklung der Version mit 405 Wh/kg. Dieses Tempo unterstreicht laut COO Jon Bornstein „die Beschleunigung unserer Roadmap zur Bereitstellung von Produkten mit konkurrenzloser Leistung“.

Bisher sieht Amprius die Anwendungen für seine Zellen – nicht nur aufgrund des Kunden aus der Satelliten-Branche – vorrangig in der Luft- und Raumfahrt. Der Einsatz in Elektroautos wird zwar nicht bestätigt, aber auch nicht explizit ausgeschlossen.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Amprius seinen Sitz wie berichtet 2020 in die unmittelbare Nähe der Batterieproduktionsanlage von Tesla in Fremont verlegt haben soll. Elon Musk dementierte damals aber eine vermutete Kooperation.

Musk hatte 2020 im Vorfeld des Battery Day gesagt, dass Batteriezellen mit einer Energiedichte von 400 Wh/kg noch „drei bis vier Jahre“ von der Marktreife entfernt seien. Hochgerechnet auf die Batteriegröße eines Autos würde das deutliche Gewichtseinsparungen mit sich bringen. Mit einer solchen Energiedichte würden die Zellen – wohlgemerkt nicht das einbaufertige Batteriepack inklusive BMS und Kühlsystemen – bei einer 75 kWh großen Batterie noch knapp 190 Kilogramm wiegen. Bei heute üblichen 260 Wh/kg wären es rund 100 Kilogramm mehr.

Wie Amprius nun ankündigt, soll noch in diesem Quartal der Standort der erstem Großserien-Fertigung des Unternehmens festgelegt werden – bisher ist nur klar, dass diese in den USA gebaut werden soll. Eine nähere Aussage zu diesem Werk, etwa eine Eingrenzung auf gewisse US-Bundesstaaten oder die geplante Produktionskapazität, macht Amprius bisher nicht.

insideevs.com, amprius.com