HPC-Markthochlauf: Johanna Heckmann Ã¼ber den Milliardenmarkt der Zukunft bei â€želectrive.net LIVEâ€œ

Wird das Geschäft mit HPC-Ladeinfrastruktur zum Milliardenmarkt der Zukunft? Diese Frage wollten wir im Rahmen von „electrive.net LIVE“ klären. Johanna Heckmann von P3 rechnete vor: Er ist es schon heute! Hier ist ihr Vortrag.

Die auf eMobility spezialisierte Unternehmensberaterin stellte im Rahmen unserer Online-Konferenz die P3-eigenen Prognosen zum HPC-Hochlauf vor. Bereits seit 2021 ist das High Power Charging laut der P3-Erhebung ein Milliardenmarkt, bis 2030 wird das Marktvolumen demnach auf knapp 15 Milliarden Euro steigen.

Wie viele (HPC-)Ladepunkte es aber 2030 geben wird, hängt aber stark vom gewählten Szenario ab. Bisher war bei P3 für die Marktentwicklung immer der Rahmen der CO2-Regulation der Maßstab. Das würde in 2030 einen Bedarf von 34 Millionen Ladepunkten in ganz Europa ergeben, der überwiegende Teil davon als private Ladepunkte. Für die HPC-Ladepunkte geht P3 in diesem Fall von 140.000 Exemplaren aus.

Aber: Inzwischen gibt es ein zweites Szenario: Bisher war der Stand, dass die Autobauer nur die CO2-Vorgaben erfüllen werden, weshalb die oben beschriebene Betrachtung ausreichte. Für das sogenannte „OEM-Szenario“ hat P3 aber die eMobility-Strategien der Hersteller und die Plattform-Ankündigungen als Grundlage für den Markthochlauf bis 2030 genommen. Dann liegt der Bedarf plötzlich bei 44 Millionen Ladepunkten, davon 180.000 HPC. Weitere Insights bietet ihr Vortrag, dokumentiert in diesem Video.