Hubject kooperiert mit ev.energy

Hubject und ev.energy schließen eine globale strategische Partnerschaft, welche die Smart-Home-Ladenetzwerk-Dienste von ev.energy für E-Fahrzeuge mit den globalen eRoaming Ladenetzwerk-Daten und Beratungsdienstleistungen von Hubject kombiniert.

Dadurch werden die Daten harmonisiert und die Prozesse innerhalb und zwischen den Unternehmen weiter automatisiert, wie es in der Mitteilung von Hubject heißt. Für die Unternehmen soll die Effizienz steigen, den Kunden solle eine „360-Grad-Sicht auf den Bereich der E-Ladestationen“ geboten werden.

Der Markthochlauf der E-Autos sorgt dafür, dass Unternehmen und Behörden laufend Lösungen bewerten, verwalten, vorhersagen und liefern müssen, um mit der Entwicklung bei den Verbrauchern Schritt zu halten. „Durch die Zusammenarbeit von Hubject und ev.energy haben wir den weltweit umfassendsten Datensatz zum Laden von Elektrofahrzeugen zusammengetragen“, sagt Nick Wolley, CEO und Mitbegründer von ev.energy.

„Unsere kombinierten Daten bieten Einblicke in das Laden zu Hause und im öffentlichen Raum für Tausende von Fahrern“, so Wolley weiter. „Diese Daten helfen CPO, Energieversorgern und Regierungen, die Fahrer von Elektrofahrzeugen besser zu bedienen und E-Fahrzeuge in unsere Verkehrs- und Energiesysteme zu integrieren – und damit letztlich uns allen zu helfen, die Dekarbonisierung zu beschleunigen.“

Hubject-CEO Christian Hahn ergänzt: „Die Zusammenarbeit mit ev.energy und O2 bei dem in Großbritannien angesiedelten Projekt für die Association of Directors of Environment, Economy, Planning and Transport (ADEPT) hat den Wert unserer vereinten Kräfte wirklich gezeigt. Der Austausch von Daten hat zu einem viel tieferen Verständnis des Marktes geführt, während der Austausch von Fachwissen zwischen beiden Unternehmen unseren Kunden neue Einblicke verschafft hat.“

Für ev.energy ist es nicht die erste Zusammenarbeit mit einem deutschen Unternehmen: Vor rund einem Jahr hatte der VW-Konzern ev.energy als eines von fünf Startups ausgewählt, mit denen dieser im Rahmen seines Future Mobility Incubator-Projekts zusammenarbeiten wird. Daraus ist eine Partnerschaft zwischen dem britischen Unternehmen und der VW Lade-Tochter Elli entstanden.

hubject.com