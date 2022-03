Toyota entwickelt H2-Tanks für Non-Automotive-Einsätze

Toyota hat einen neuen Wasserstoffspeicher für unterschiedliche Einsatzgebiete und Aufgabenbereiche entwickelt. Aufgrund unterschiedlicher Sicherheitsstandards und Umgebungen ließen sich die für den Toyota Mirai entwickelten 700-bar-Hochdrucktanks bislang nicht ohne Weiteres in anderen Bereichen eingesetzt werden.

Das neue Speichersystem umfasst laut der Mitteilung von Toyota mehrere Hochdruck-Tanks aus mehrlagigem Hightech-Kunststoff, die Wasserstoff mit einem Druck von 700 bar speichern. Der Druck entspricht also dem Automotive-System, die geplanten Einsatzgebiete aber nicht. Toyota nennt hier den Schienenverkehr, die Schifffahrt, den Hafenumschlag oder mobile Generatoren.

Noch handelt es sich bei dem Wasserstoffspeicher zwar um einen Prototypen, dennoch nennt Toyota bereits einige Details zum Aufbau. Alle Einheiten verfügen unabhängig von der Größe über die vom Mirai bekannten Sicherheitsvorrichtungen. Hierzu gehören ein Detektor und ein Sicherheitsventil, die den Austritt von Wasserstoff entdecken bzw. verhindern. Diese Maßnahmen garantieren laut Toyota eine sichere und effiziente Speicherung und einen problemlosen Transport von Wasserstoff, so dass selbst an schwer zugänglichen Orten wie Häfen und Bergregionen eine Betankung von Brennstoffzellenfahrzeugen und -generatoren möglich ist.

Drei der Speicher-Konfigurationen nutzen dabei Tank-Module, die auf den im Mirai verwendeten Wasserstoff-Tanks basieren. Es werden aber auch „größere Tankmodule mit erweitertem Fassungsvermögen“ entwickelt. Wie groß diese Tanks werden sollen, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Ein erster Test für den Prototyp steht in den kommenden Tagen an: Im Rahmen der Motorsport-Veranstaltung „Super Taikyu Series“ in Suzuka wird ein Brennstoffzellen-Lkw mit großvolumigen 450-bar-Hochdruck-Tankanlage (2×16 Tank-Packages) Wasserstoff liefern. Der in den neuen Tanks gelagerte Wasserstoff wird aber nicht für eine Brennstoffzelle eingesetzt: Toyota fährt in der Tourenwagen-Rennserie mit einem Corolla mit Wasserstoff-Verbrennungsmotor.

toyota-media.de