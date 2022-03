Unu bietet E-Roller nur noch mit Batterie-Abo

Der Berliner Elektroroller-Hersteller Unu bietet seine Modelle mit 3 kW und 4 kW Leistung nur noch in Kombination mit einem Batterie-Abo an. Bei dem Abo gibt es für die Kunden vier Optionen .

Dabei kann zwischen einem Abo für einen (39 Euro monatlich für 50 Kilometer Reichweite) oder zwei Wechselakkus (100-Kilometer-Reichweitenpaket für 69 Euro monatlich) gewählt werden, wie das Unternehmen mitteilt. Dabei handelt es sich um die Preise für ein festes Abo über 36 Monate. Das Flex-Abo, welches jeden Monat gekündigt werden kann, beginnt bei 60 Euro Monatsgebühr – mit zwei Batterien sind es in diesem Fall 105 Euro.

Fällt die Leistung im Abo-Zeitraum unter die garantierte Grenze von 75 Prozent oder liegt ein Defekt vor, so tauscht Unu den Akku nach eigenen Angaben kostenlos aus.

Der neue Anschaffungspreis der E-Roller startet ab 2.399 Euro für das 3-kW-Modell und 2.999 Euro für das 4-kW-Modell. Dies entspricht einer Preisreduktion von jeweils 27 Prozent.

Unu gibt an, mit dem Abo-Modell auf die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage von Appinio. Diese soll belegen, „dass Verbraucher*innen beim Umstieg auf E-Mobilität vor allem an Lebensdauer und Reparaturkosten bei etwaigen Batterieproblemen zweifeln“. Unu hatte die Studie in Auftrag gegeben.

Demnach sollen sich in deutschen Großstädten ab 200.000 Einwohnern fast die Hälfte der Befragten (48,5 Prozent) in naher Zukunft einen E-Roller zulegen wollen. Doch für den Umstieg in die E-Mobilität spielen neben Anschaffungskosten auch die Qualität und Zuverlässigkeit der Batterie eine Rolle. Zudem gaben 41 Prozent der Befragten an, dass ihnen das neuartige Preismodell mit Batterie-Abo (im Vergleich zum einmaligen Kauf des Rollers inklusive Batterie) „eher bis sehr gut“ gefällt.

„Wir haben viel aus den Batterieproblemen der Vergangenheit gelernt und äußerst intensiv an Verbesserungen gearbeitet. Die Partnerschaft mit LG hat uns hier ein großes Stück vorangebracht und wir glauben nun, dass wir eines der zuverlässigsten und effizientesten Batteriemodelle auf dem Markt anbieten können“, sagt Pascal Blum, Gründer und Geschäftsführer von Unu. „Für unsere Kund*innen bedeutet das neue Abo-Modell eine zusätzliche Garantie, um immer mobil zu bleiben.“

Er gibt weiter an, dass man mit dem neuen Preismodell samt Batterie-Abo „definitiv noch am Anfang“ stehe. „Aber wir sind fest davon überzeugt, dass wir damit ein großes Problem für unsere Kunden lösen“, sagt Blum. „Denn wie die Umfrage es zeigt, könnten 41 Prozent der Großstädter an unserem neuen Preismodell Gefallen finden.“

