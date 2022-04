100 Meter langes Elektro-Kreuzfahrtschiff absolviert Jungfernfahrt

Es soll das größte elektrische Kreuzfahrtschiff der Welt sein: Die „Yangtze River Three Gorges 1“ hat in Yichang in der Provinz Hubei seine Jungfernfahrt angetreten. Das Schiff ist 100 Meter lang und 16,3 Meter breit und bietet Platz für 1.300 Passagiere.

Entwickelt wurde das E-Kreuzfahrtschiff von China Yangtze Power, eine Tochtergesellschaft der China Three Gorges Corp, und der Hubei Three Gorges Tourism Group. Das geht aus einem Bericht der Plattform „german.china.org.cn“ hervor. Es soll hauptsächlich für touristische Fahrten auf dem Jangtse-Fluss in der Nähe von Yichang eingesetzt werden.

Die „Yangtze River Three Gorges 1“ wird den Information zufolge mit Strom aus einer Batterie mit einer Kapazität von 7,5 Megawattstunden betrieben und soll mit einer einzigen Ladung 100 Kilometer weit fahren können. Laut Zhang Xingliao, Geschäftsführer von China Yangtze Power, kommt der Strom zum Betrieb des Wasserfahrzeugs aus dem Drei-Schluchten-Staudamm, das sich in der Region befindet.

