Thomas MÃ¼ller wird Executive Director Product Engineering bei Jaguar Land Rover

Thomas Müller übernimmt ab sofort die Verantwortung für die technische Entwicklung aller neuen Jaguar- und Land-Rover-Modelle, einschließlich Hardware und Software. Müller will bei JLR „eine neue Ära des elektrischen Antriebs und der Digitalisierung einleiten“.



Der 1976 in Brasilien geborene Ingenieur tritt die Nachfolge des ehemaligen Technikvorstands Nick Rogers an, der das Unternehmen im Dezember 2021 verlassen hat. In seiner neuen Position als Vorstand Produktentwicklung wird Müller „eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der Reimagine-Strategie von Jaguar Land Rover spielen“, die dem Unternehmen dazu verhelfen soll, bis zum Jahr 2039 in der gesamten Lieferkette, bei den Produkten und in den Fertigungsstätten Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Bevor Müller zu Jaguar Land Rover wechselte, war er für den Volkswagen-Konzern tätig, wo er in der technischen Entwicklung von Audi verschiedene Führungspositionen innehatte. Zuletzt war Müller Executive Vice President für Forschung und Entwicklung ADAS und autonomes Fahren bei Cariad, der Automobilsoftware-Tochter von VW. Insgesamt blickt er auf etwa 20 Jahren Erfahrung in der Automobilindustrie zurück.

„Durch die vollständige Umsetzung agiler Prinzipien, der Automatisierung von Entwicklungsprozessen und der Anwendung innovativer Produktentwicklungsmethoden werden wir eine neue Generation elektrifizierter Jaguar und Land Rover Modelle auf den Weg bringen, die unsere moderne Luxusphilosophie verkörpern“, sagt Müller über seine künftigen Aufgaben.

media.jaguarlandrover.com