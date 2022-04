Ãœber 10.000 Fahrzeuge: LA beschlieÃŸt Elektrifizierung der stÃ¤dtischen Flotte

Der Stadtrat der US-Stadt Los Angeles im Bundesstaat Kalifornien hat einen Antrag zur Elektrifizierung der städtischen Fahrzeugflotte verabschiedet. Laut Berichten sieht der Electric Vehicle Master Plan vor, mehr als 10.000 Fahrzeuge umzustellen und die entsprechende Ladeinfrastruktur dafür zu entwickeln.

Der Masterplan für Elektrofahrzeuge wurde am Mittwoch mit 12:0 einstimmig angenommen, eingebracht hatten ihn Stadtrat Paul Krekorian und Ratspräsident Mitch O’Farrell.

Derzeit besteht die Flotte Los Angeles‘ aus 24 Elektrolimousinen, 46 Plug-in-Hybridfahrzeugen und zwei Straßenkehrmaschinen mit Hybridantrieb. Noch in diesem Jahr sollen vier leichte Elektro-Lkw geliefert werden.

Wie hoch die Investitionen für den Plan sein werden, geht aus den Berichten nicht hervor. Auch wird kein Zeitrahmen genannt, bis wann die Flotte umgestellt sein soll. Laut „NBC Los Angeles“ sagt Krekorian lediglich, dass die Bemühungen in Koordination mit der LA100-Initiative durchgeführt würden, die für 2035 100 Prozent Kohlenstofffreiheit vorsieht.

Der Plan sieht zudem die Einrichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge auf den mehr als 600 Grundstücken des Department of General Services vor. Die Stadt geht davon aus, dass sie bis zum Jahr 2030 etwa 97.000 Ladestationen benötigen wird.

In den letzten fünf Jahren hat die Stadt den Informationen zufolge 350 Ladestationen für Elektrofahrzeuge installiert, 140 für den städtischen Fuhrpark und 210 für die Öffentlichkeit und die städtischen Angestellten an 19 Standorten in der Stadt. O’Farrell hofft, dass die Maßnahmen der Stadt einen Anreiz für den privaten Sektor darstellen, ebenfalls Ladestationen aufzustellen.

