T-Systems kündigt Umstellung der Flotte auf E-Fahrzeuge bis 2025 an

T-Systems stellt ab diesem Jahr seine Geschäftsfahrzeugflotte weltweit auf Elektroautos um. Die international tätige IT-Dienstleistungstochter der Deutschen Telekom plant, das Vorhaben für die rund 1.400 Dienstwagen in Deutschland bis 2025 abzuschließen.

Dabei wird es sich laut der Mitteilung um rein elektrische Antriebe handeln, oftmals werden bekanntlich neben den Batterie-elektrischen Autos auch Plug-in-Hybride zu dem allgemeinen Begriff Elektroautos gezählt. Mit rein elektrischen Antrieben sind grundsätzlich auch Brennstoffzellenfahrzeuge in der T-Systems-Flotte möglich, explizit bestätigt oder ausgeschlossen wird das in der Mitteilung nicht.

Wird die Flotte einmal ausschließlich elektrisch betrieben, spart T-Systems eigenen Angaben zufolge 1.000 Tonnen pro Jahr an CO2-Emissionen ein. Dieser Wert entspricht 36 Prozent der aktuell verbleibenden Emissionen durch selbst erzeugte oder zugekaufte Energie, teilt das Unternehmen mit.

„Unsere elektrischen Geschäftsfahrzeuge werden eine der größten gemanagten Elektroflotten in Deutschland bilden“, kommentiert Adel Al-Saleh, Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom und Geschäftsführer von T-Systems. „So zeigen wir täglich auch auf den Straßen, dass wir es mit der Reduktion von CO2 Emissionen wirklich ernst meinen.“

Gleichzeitig will T-System den Ausbau der Ladeinfrastruktur an allen Standorten vorantreiben, dessen Ladepunkte sowohl Mitarbeitenden als auch Kunden zur Verfügung stehen. Nähere Angaben macht das Unternehmen dazu nicht. Bereits seit dem vergangenen Jahr nutze T-Systems Strom aus erneuerbaren Energien, so das Unternehmen.

t-systems.com