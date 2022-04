Finnland: Einzelhändler S Group verdreifacht Ladenetz

Die finnische Einzelhandelsgenossenschaft S Group will das Ladestationen-Netz an ihren Filialen bis zum Ende dieses Jahres verdreifachen – von 50 Standorten Ende 2021 auf über 150 Standorte mit insgesamt rund 1.000 Ladepunkten Ende 2022.

Der Fokus bei der Erweiterung liegt auf Schnellladern, wie das Unternehmen mitteilt. Mehr als 40 neue Standorte befinden sich derzeit im Aufbau, weitere 70 sind bis zum Jahresende in verschiedenen Teilen Finnlands geplant. Jeder Standort soll dabei über mehrere Ladepunkte verfügen.

Die S Group greift bei dem Aufbau des Ladenetzes auf die eigene Tankstellen-Tochter ABC zurück, welche die Ladepunkte bauen und betreiben wird. Die Ladestationen selbst werden von dem finnischen Hersteller Kempower geliefert. Details zu den Ladestationen werden nicht genannt, es soll sich aber im Power- und High-Power-Charger handeln – also unterschiedlich schnelle DC-Lader.

„Kunden von ABC Charging wünschen sich vor allem Power- und High-Power-Ladegeräte für Ladestationen, mit denen das Auto auch bei kürzeren Pausen schnell aufgeladen werden kann“, heißt es in der Mitteilung. „Im laufenden Jahr wird dem Wunsch entsprochen, indem die Zahl der Strom- und Hochleistungsladepunkte stark erhöht wird.“

Die erste ABC-Ladestation wurde erst im April 2021 in Betrieb genommen, derzeit gibt es an 75 Standorten in ganz Finnland über 500 Ladepunkte – darunter sind aber noch 298 AC-Lader mit 22 kW.

Wie sich die Ladepunkte auf die verschiedenen Einzelhandels-Ketten der S Group verteilen, wird in der Mitteilung nicht genannt. Zur S Group gehören etwa die großen Hypermärkte namens Prisma, der Lebensmittelhändler Herkku, die Supermarktkette S market, sowie zwei Ketten mit kleineren Lebensmittelgeschäften namens Sale (ländlicher Raum und Vororte) sowie Alepa (Großraum Helsinki).

