Mercedes EQXX schafft 1.000 Kilometer im Straßenverkehr

Rund vier Monate nach der Premiere der Technik-Studie EQXX hat Mercedes eine Demonstrationsfahrt durchgeführt. Das Ergebnis: Der Technikträger legte im realen Straßenverkehr 1.008 Kilometer mit einer Batterieladung zurück – inklusive Alpen-Überquerung und nicht optimalen äußeren Bedingungen.

Der auf besonders hohe Effizienz getrimmte Technologieträger fuhr laut einer Mitteilung des Herstellers auf seiner Jungfernfahrt von Sindelfingen über die Schweizer Alpen und Norditalien nach Cassis an der Côte d’Azur die regulären Geschwindigkeiten und war auf deutschen Autobahnen zeitweise auch mit bis zu 140 km/h auf der Überholspur unterwegs. Beim Start der Fahrt in Sindelfingen regnete es sogar, was den Verbrauch eigentlich erhöht.

Am Ende lag der Durchschnittsverbrauch bei 8,7 kWh pro 100 Kilometer. Bei Ankunft an der Côte d’Azur war der Akku noch nicht komplett leer: Laut Mercedes lag der Ladestand noch bei rund 15 Prozent, die Restreichweite bei etwa 140 Kilometern.

Um die Ergebnisse von einer neutralen Instanz zu bestätigten, erfolgte die Fahrt mit versiegelter Ladesteckdose und wurde von einem unabhängigen Sachverständigen des TÜV Süd begleitet.

„Wir sind mühelos mehr als 1.000 Kilometer mit einer einzigen Batterieladung und einem Verbrauch von nur 8,7 kWh/100 km unter realen Verkehrsbedingungen gefahren“, sagt Mercedes-CEO Ola Källenius. „Der Vision EQXX ist der effizienteste Mercedes, der jemals gebaut wurde. Das Technologieprogramm, das dahintersteht, markiert einen Meilenstein in der Entwicklung von Elektrofahrzeugen. Es untermauert unseren strategischen Anspruch ‚Lead in Electric‘.“

Mercedes hatte das Showcar Anfang Januar auf der CES vorgestellt und noch einen Verbrauch von unter 10 kWh/100km genannt – in dem Artikel haben wir auch die technischen Details des Technologieträgers aufgearbeitet. Bei der Premiere hieß es allerdings noch, dass die damals angegebenen 1.000 Kilometer nicht in einem Test ermittelt wurde, sondern es sei anhand „interner, digitaler Simulationen davon auszugehen, dass der Technologieträger in realem Straßenverkehr mit einer einzigen Batterieladung über 1.000 Kilometer weit fahren wird“. Diesen Punkt kann Mercedes nun streichen.

