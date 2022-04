US-Rückruf für Hyundai Nexo wegen möglichem Wasserstoff-Leck

Hyundai ruft in den USA einige Exemplare seines Brennstoffzellen-SUV Nexo wegen eines möglichen Wasserstoff-Lecks zurück. Der Rückruf geht auf einen Vorfall in Südkorea zurück, als ein Nexo des Baujahres 2019 an einer Wasserstoff-Tankstelle Feuer fing.

In den USA wurden deshalb nun insgesamt 54 Nexo-Fahrzeuge zurückgerufen, die zwischen dem 10. August 2019 und dem 17. Dezember 2019 gebaut wurden. Ob es auch in anderen Ländern Rückrufaktionen für den Hyundai Nexo gibt, ist bislang nicht bekannt.

carscoops.com