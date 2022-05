Ladelösungen für die Flotte – Cornelius Junker von Digital Charging Solutions – „electrive.net LIVE“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Cornelius Junker ist Sales Manager bei Digital Charging Solutiuons. DCS bietet neben zahlreichen Ladediensten für Autobauer mit „ChargeNow for Business“ auch eine Lösung für das einfache Unterwegs-Laden der Dienstwagen an und stellte diese in unserer Online-Konferenz „electrive.net LIVE“ vor.

In seinem Vortrag führte Junker die vielfältigen Anforderungen von Leasing-Firmen und Flottenmanagern an eine Ladelösung auf – und die Unterschiede in den Ansprüchen je nach Größe der Flotte und Firma. In einem Punkt waren sich aber alle in der Konferenz einig: „Eine konsolidierte Lade-Abrechnung gegenüber dem Kunden ist extrem wichtig“, sagt Junker.

Bei den KMU sei die Herausforderung aber eine andere. „Hier gibt es meist keine speziellen Fuhrparkmanager, die Firmenflotte wird nebenher betreut. Daher muss die Abrechnung sehr einfach sein und darf für keinen großen Aufwand sorgen“, sagte der DCS-Manager. „Gleichzeitig muss die Ladelösung aber mit der wachsenden Flottengröße skaliert werden können.“

Die Lösung von DCS biete da jeweils einen zentralen Zugang für die Flottenmanager und die Dienstwagen-Fahrer, über den die relevanten Daten einsehbar sind. Der Endnutzer benötigt nur eine Lade-App und -Karte. „Nicht jeder hat die Möglichkeit, eine Ladestation zu Hause zu installieren oder am Arbeitsplatz eine Lade-Anlage aufzubauen“, so Junker. „Wenn man diese Ladelösung nicht hat, ist es sehr wichtig, überall laden zu können.“