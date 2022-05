Quantron erweitert Portfolio um vollelektrischen Heavy Truck

Obwohl sich Quantron immer mehr zum Komplettanbieter elektrischer Nutzfahrzeuge entwickelt, bleibt der Bereich des Umrüstens von Fahrzeugen wichtiger Bestandteil des Geschäfts. So hat das Augsburger Unternehmen erst kürzlich einen neuen umgerüsteten Sattelschlepper in sein Portfolio aufgenommen.

Mit einer Reichweite von 200 Kilometer ist der vollelektrische Heavy Truck unter anderem für den Güterverkehr konzipiert. Der schwere Lkw basiert auf dem DAF CF Space Cab. Da das Fahrzeug Quantron QHD BEV 50-280 4×2 erst kürzlich im Rahmen der Q-Days gelauncht wurde, gebe es noch keine konkreten Aufträge, so Quantron auf Nachfrage. Wer zu einem dieser Fahrzeuge kommen möchte, hat zwei Möglichkeiten: „Wir beschaffen das Basisfahrgestell oder der Kunde stellt das Fahrgestell bei und erteilt Quantron den Auftrag“, erläutert das Unternehmen. Der E-Heavy-Truck könne ab sofort bestellt werden, die Auslieferung erfolgt dann in etwa sieben Monaten.

Mit einer Reichweite von 200 Kilometer ist die Sattelzugmaschine für den nationalen Gütertransport, dem Werkverkehr oder die Lebensmittelverteilung sowie Recycling-, Kommunalbetriebe, dem Flughafeneinsatz und Ähnliches konzipiert. Quantron verweist darauf, dass die Nutzlast nahezu die gleiche wie bei der Dieselvariante mit gleicher Leistung ist. Außerdem müssten sich Fahrer kaum eingewöhnen, wenn sie auf das elektrifizierte Fahrzeug umsteigen, da die Bedienung im Fahrerhaus die gleichen Bedienelemente aufweise.







Der QHD BEV 50-280 als 4×2 Sattelzugmaschine verfügt über eine Akkukapazität von 280 kWh (netto). Die Batterie kann mit bis zu 150 kW DC geladen werden und soll so in zwei Stunden komplett geladen sein. Alternativ ist das AC-Laden mit bis zu 44 kW möglich – dann dauert es 6,5 Stunden, die eine komplett leere Batterie auf 100 Prozent Ladestand ist. Die Motorleistung liegt bei bis zu 350 kW, die Kraft wird über eine vollautomatische Sechs-Gang-Schaltung an die Räder übertragen.

Auf dem Weg zum Full-Range-Anbieter elektrifizierter Systemlösungen hat Quantron vor wenigen Wochen erst seinen ersten eigenen vollelektrischen Stadtbus vorgestellt. Den Marktstart des Cizaris 12 EV unter anderem in Deutschland setzen die Augsburger für die zweite Jahreshälfte 2022 an. Das Fahrzeug basiert auf einem Fahrgestell von Partner EV Dynamics, wird aber von Quantron „europäisiert“.

Ähnlich läuft es bei dem ebenfalls während der Q-Days vorgestellten kleinen E-Lkw Qargo 4 EV Light Truck: Dieser wird „in Zusammenarbeit mit globalen Partnern aus dem Quantron-Ecosystem entwickelt und produziert“, wie das Unternehmen mitteilte. Konkret stammen die Fahrzeugmodule aus Asien von EV Dynamics, gemeinsam mit dem spanischen Spezialisten QEV Technologies passt Quantron die Fahrzeuge „an europäische Standards und individuelle Kundenanforderungen“ an. Bei dem Qargo 4 EV light Truck handelt es sich um das zweite Fahrzeug im neu gestalteten Design der Marke.

Die Q-Days brachten auch eine Kooperationsvereinbarung mit Ballard Power Systems, einem Anbieter von Brennstoffzellentechnologie, zutage und damit den Startschuss für die H2 Hydrogen Offensive des Unternehmens. „Zukünftig werden die beiden Unternehmen im Rahmen ihrer strategischen Partnerschaft die Markteinführung von emissionsfreien Brennstoffzellenfahrzeugen vorantreiben und weitere Fahrzeuge noch im Jahr 2022 vorstellen“, erläuterte Andreas Haller, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Quantron. „Die Entwicklung von Fahrzeugen mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb ist ein wichtiges Mittel zur Einführung von zero-emission Fahrzeugen für die Langstrecke und eine höhere Unabhängigkeit von Öl und Gas als Energiequelle für die Transportwirtschaft“, führte CEO Michael Perschke weiter aus.